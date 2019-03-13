Матюиди: «У нас очень сильная команда и лучший в мире футболист»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором всех трёх голов в этой встрече стал нападающий туринцев Криштиану Роналду.

Это было необыкновенное выступление от каждого из нас. По-настоящему особенный вечер.

Мы счастливы, что прошли в четвертьфинал, но нам нужно продолжать идти вперёд и делать это ещё лучше. Всего три недели назад все предполагали, что мы уже вылетели. Так что давайте будем двигаться постепенно, прежде чем говорить о финале.

Я очень счастлив быть здесь, в очень сильной команде со множеством классных игроков и Криштиану Роналду, который является лучшим в мире. В прошлом сезоне он делал разницу в «Реале», а теперь делает её с нами. Поэтому мы верим в успех ещё сильнее.