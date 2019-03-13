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Матюиди: «У нас очень сильная команда и лучший в мире футболист»

вчера, 03:10
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором всех трёх голов в этой встрече стал нападающий туринцев Криштиану Роналду.

Это было необыкновенное выступление от каждого из нас. По-настоящему особенный вечер.

Мы счастливы, что прошли в четвертьфинал, но нам нужно продолжать идти вперёд и делать это ещё лучше. Всего три недели назад все предполагали, что мы уже вылетели. Так что давайте будем двигаться постепенно, прежде чем говорить о финале.

Я очень счастлив быть здесь, в очень сильной команде со множеством классных игроков и Криштиану Роналду, который является лучшим в мире. В прошлом сезоне он делал разницу в «Реале», а теперь делает её с нами. Поэтому мы верим в успех ещё сильнее.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   174 / 1090
вчера в 17:14
Насчет самой лучшей скоро видно будет.
Juve14
Juve14
   126 / 1090
вчера в 05:27
Все молодцом!!! Команда сияла и радовала!!! Все без исключения!!! Всегда бы видеть Юве такой машиной
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 03:30
Матюиди после этих слов в сборную Франции уже не вызовут.
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 03:27
Трудно не согласится,особенно про разницу!(говорю как Реаловец)
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