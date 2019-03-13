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Аллегри: «Именно такую игру мы хотели показать в Мадриде»

вчера, 03:36
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Мадриде завершилась поражением туринцев со счётом 0:2.

Парни показали отличную игру. Они были техничны, эффективны и агрессивны – именно так мы планировали сыграть в первом круге. Но я обдумал это и внёс некоторые изменения.

Все очень долго ждали этого матча. Поэтому было опасение, что мы можем перенервничать. Я сказал парням, чтобы они сохраняли спокойствие и равновесие. Иначе это бы обернулось большим риском.

Я говорил о том, что упущенный шанс Лемара в конце первого матча был решающим моментом, который сохранял нам шансы на выход в четвертьфинал. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда нам не удалось забить «Реалу».

Спинаццола провёл отличный матч на левом краю. Федерико Бернардески тоже был очень хорош. Для него это шаг вперёд. Мы нуждались в великолепном выступлении и добились его.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Juve14
   206 / 1090
вчера в 15:14
Я не докопаться решил. Вижу, что Вы рассуждаете здравомысляще. Ну не увидел я вчера тренерской работы, может не прав я, го на мой взгляд, Аллегри плывет в ответственный момент.
anfield1984
anfield1984 ответил Juve14
   206 / 1090
вчера в 15:10
Батэ тоже Баварию сношал
Juve14
Juve14 ответил anfield1984
   126 / 1090
вчера в 11:46
Про его трусливый и невыразительный футбол его не пинал лишь ленивый, в том числе МЫ болельщики Ювентуса и персонально Я, в том числе и здесь в коментах и неоднократно. Но то что он умеет дать сдачи в том числе и в ответках после проигрыша это все уже не раз видели и знают, при чем любой команде какой бы сильной она не была (Бавария, Барселона, Реал, Атлетико, Ман Сити и т.д.) он может любую команду (тренера) обыграть, не согласится с этим лишь слепой или дурак
anfield1984
anfield1984 ответил Juve14
   206 / 1090
вчера в 09:50
Это самый удивительный тренер! Имея столько возможностей выиграть ЛЧ, он просто писился от страха и забив 1 гол уходил в оборону и жестко обделывался заглатывая в следствии трусости и нерешительности. У Ювентуса великолепный менеджмент, они подписывают отличных, топовых игроков с минимальными затратами, но главный тренер из матча в матч, из еврокубка в еврокубок сливает все, при унылой несмотрибельной трусливой игре. Чемпионат и кубок Италии уже давно - такой шлак, что их Бернли затащит. Это несамый показатель. Никогда не являлся персофаном Роналду, но вчера он был и капитаом, и главным тренером и киллером. Бедный Алегри настолько был опять напуган и терял игру, что хотел делать в конце двойную замену, когда оставалась одна.

Если Юве выиграет ЛЧ, то придется признать многим, что Задан лишь был приложением Роналду в Реале.
anfield1984
anfield1984
   206 / 1090
вчера в 09:40
Никакой тренерской работы я не увидел. Симеоне проиграл сам себе.
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 05:43
Поражение 0-2 даже оказалось во благо.
Juve14
Juve14
   126 / 1090
вчера в 03:42
Аллегри всё же удивительный тренер, казалось бы многие опытные игроки ОСНОВЫ не могли играть но он всё равно нашёл кого куда поставить из доступных игроков и показал уровень Ювентуса!!!
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