Аллегри: «Именно такую игру мы хотели показать в Мадриде»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча между командами в Мадриде завершилась поражением туринцев со счётом 0:2.

Парни показали отличную игру. Они были техничны, эффективны и агрессивны – именно так мы планировали сыграть в первом круге. Но я обдумал это и внёс некоторые изменения.

Все очень долго ждали этого матча. Поэтому было опасение, что мы можем перенервничать. Я сказал парням, чтобы они сохраняли спокойствие и равновесие. Иначе это бы обернулось большим риском.

Я говорил о том, что упущенный шанс Лемара в конце первого матча был решающим моментом, который сохранял нам шансы на выход в четвертьфинал. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда нам не удалось забить «Реалу».

Спинаццола провёл отличный матч на левом краю. Федерико Бернардески тоже был очень хорош. Для него это шаг вперёд. Мы нуждались в великолепном выступлении и добились его.