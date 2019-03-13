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Симеоне: «„Ювентус“ просто сыграл лучше»

вчера, 02:39
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

«Ювентус» играл лучше. У Альваро Мораты был шанс забить головой, но больше особо ничего и не было. «Ювентус» постоянно шёл вперёд и входил в штрафную, и нам приходилось обороняться.

Я должен поздравить «Юве», потому что они очень хорошо атаковали. Они сыграли лучше и заслужили победу. Да, мы сами допускали ошибки, но соперник сыграл сильнее тактически и был лучше на подборах.

Не думаю, что это было наше худшее выступление. Я также не видел недостатка характера. Просто соперник играл лучше, и мы должны поздравить их с этим. 

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   90 / 1090
вчера в 17:17
Абсолютно лучше.
alexamit
alexamit
   513 / 1090
вчера в 10:22
Тоска,а не Атлетико...
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 09:51
Яйцами надо трясти вовремя)
EAGuar As
EAGuar As
   85 / 1090
вчера в 09:23
С победой , молодцы .
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 09:15
Великий тренер
Capitan555
Capitan555
   671 / 1090
вчера в 08:44
Атлетико был не готов к ответке.....никакущие....
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
   802 / 1090
вчера в 07:05
Доброе утро нам и нашим Родным. Симоне уважаю всегда относится с уважением сопернику не ноет а просто признает свои ошибки и позд.сопррника. Я если честно болел Атлетико именно за Симоне уважаю этого человека за его отношение футболу.
Juve14
Juve14
   126 / 1090
вчера в 05:30
Симеоне прав во всем, Ювентус на три ГОЛовы сильнее!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 05:28
Надо признать, Юве и сыграл лучше и хотел больше. Атлетико больше хотел сыграть 0:0 или 0:1.
Тактика выбранная Симеоне оказалась проигранной.
С командами своего уровня у Симеоне есть план "А", а вот плана "Б" походу ну существует.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   172 / 1090
вчера в 04:49
Уважуха Симеоне. Проигрывать тоже надо уметь. Он умеет. Респектос.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 04:20
После такой игры ему надо раком ходить.
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 03:13
Признал очевидные вещи,за это Семёну респект.
da da da
da da da ответил boysib
   149 / 1090
вчера в 03:11
да кто симеоне уважает? подопечные? так они скорее боятся его, а не уважают. чисто 73 автобусный, не тренер, а пустышка
Симионе в эру мешков выиграл Примеру+3 еврокубка+2 финала ЛЧ где его команду засудили,но он не ныл.
добавим к этому 8летние соперничество с Барселоной,иначе трофей было бы куда больше.
boysib
boysib ответил da da da
   351 / 1090
вчера в 03:09
да кто симеоне уважает? подопечные? так они скорее боятся его, а не уважают. чисто 73 автобусный, не тренер, а пустышка
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 03:03
Симеоне и Пеп сильнейшие и самые уважаемые тренеры современности,никогда не ноют,хотя поводов было выше крыши.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 02:56
ВЫ играли хуже чем хреново!!!
denhim
denhim
   693 / 1090
вчера в 02:51
Покажи ИХ! Или съёжились?
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