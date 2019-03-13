Симеоне: «„Ювентус“ просто сыграл лучше»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

«Ювентус» играл лучше. У Альваро Мораты был шанс забить головой, но больше особо ничего и не было. «Ювентус» постоянно шёл вперёд и входил в штрафную, и нам приходилось обороняться.

Я должен поздравить «Юве», потому что они очень хорошо атаковали. Они сыграли лучше и заслужили победу. Да, мы сами допускали ошибки, но соперник сыграл сильнее тактически и был лучше на подборах.

Не думаю, что это было наше худшее выступление. Я также не видел недостатка характера. Просто соперник играл лучше, и мы должны поздравить их с этим.