Моуриньо хотел переманить в «Реал» Де Хеа и ван Дейка

Согласно информации El Chiringuito, Жозе Моуриньо строил конкретные планы, когда вел переговоры о возвращении в «Реал».
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» собирался поспособствовать переходу в мадридский клуб голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа и защитника Вирджила ван Дейка. Кроме того, португалец хотел видеть в рядах «сливочных» других звезд АПЛ, Кристиана Эриксена и Харри Кейна из «Тоттенхэма».
Напомним, в итоге главным тренером «Реала» стал Зинедин Зидан, а не Моуриньо.
Команда иуд будет натянута, если конечно потлатый судеек своих не подгонит.
Команда иуд будет натянута, если конечно потлатый судеек своих не подгонит.
а тем поражением мы пожертвовали чтобы порвать вас))))
а тем поражением мы пожертвовали чтобы порвать вас))))
А, вообще, - это, конечно, искромётная новостюха про несбывшиеся хотелки..:))
А, вообще, - это, конечно, искромётная новостюха про несбывшиеся хотелки..:))
ВанДейка вместо Рамоса?
Думаю Зизу возглавил Реал только ради того ,чтобы его не возглавил особенный)
ВанДейка вместо Рамоса?
Думаю Зизу возглавил Реал только ради того ,чтобы его не возглавил особенный)