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Моуриньо хотел переманить в «Реал» Де Хеа и ван Дейка

вчера, 13:06

Согласно информации El Chiringuito, Жозе Моуриньо строил конкретные планы, когда вел переговоры о возвращении в «Реал».

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» собирался поспособствовать переходу в мадридский клуб голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа и защитника Вирджила ван Дейка. Кроме того, португалец хотел видеть в рядах «сливочных» других звезд АПЛ, Кристиана Эриксена и Харри Кейна из «Тоттенхэма».

Напомним, в итоге главным тренером «Реала» стал Зинедин Зидан, а не Моуриньо.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 19:53
А не срослось
hardpony
hardpony
   517 / 1090
вчера в 18:53
Для начала переманил бы свой тренерский талант
Антиспамм
Антиспамм
   697 / 1090
вчера в 17:35
Помечтал и хватит.
4RT
4RT
   369 / 1090
вчера в 17:31
Собирай теперь себе команду в FIFA 2019
Pervomaez
Pervomaez
   215 / 1090
вчера в 17:26
Ещё не факт что у зидана все получится повторить, но будем надеяться
NOVA
NOVA
   571 / 1090
вчера в 16:23
ну у моура тоже ничего так планы были!!
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 15:02
даже скринить не буду))
Не умеешь прост.
Команда иуд будет натянута, если конечно потлатый судеек своих не подгонит.
NK_505s
NK_505s ответил particular
   154 / 1090
вчера в 15:01
На лицо, беспринципные происки Отвергнутого, но Не Забытого..:)) А, вообще, - это, конечно, искромётная новостюха про несбывшиеся хотелки..:))
как же забудешь его) интервью за интервью от Моуриньо)))
NK_505s
NK_505s ответил Санкт-Ватутинки
   154 / 1090
вчера в 14:58
Ну пусть для Зидана их переманит! Гыгыгы!
чтобы Зидан взял помощником)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 1090
вчера в 14:54
даже скринить не буду))
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 14:50
Ну пусть для Зидана их переманит! Гыгыгы!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   110 / 1090
вчера в 14:38
Шут!
Colchoneros
Colchoneros
   34 / 1090
вчера в 14:31
Клоун!
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 14:27
как видишь,лучший в 2019 ,так что не переживай а тем поражением мы пожертвовали чтобы порвать вас))))
лол. вы еле еле с убитым Краснодаром ничейку выцарапали, да с судьями Динамо вымучили. Скоро Зенит вас по кругу пустит, а там и великий ЦСКА)
Ruslik1982
Ruslik1982
   148 / 1090
вчера в 14:24
видать Зидан у Переса цыганил какую-то космическую сумму денег, но как почуял про Мауринье согласился на что дают )
Incredulous
Incredulous
   122 / 1090
вчера в 14:10
Слава Зевсу, что не пришёл! Мало того, что взяли никому не нужного Куртуа, этот физрук ещё бы и Де Хеа притянул. Был бы в Реале вратарский шабаш.
kyxy
kyxy ответил Don trambon
вчера в 14:02
Нет. Вместо Варана, а вот джикия вместо Рамоса. Ещё слухи что зобнюшку вместо кроса хотят и губошлёпа вместо модрича, говорят перспективнее хорвата.
и понифеева вместо зидана 5 кипером хотят
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 14:01
Поздно Жозе, поздно пить боржоми.
drug01
drug01
   135 / 1090
вчера в 13:47
Он всех хотел!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 1090
вчера в 13:44
как видишь,лучший в 2019 ,так что не переживай
а тем поражением мы пожертвовали чтобы порвать вас))))
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 13:42
В апреле посмотрим ,сначала надо Игоря раз пять распечатать ,а там уж и о трансферах подумаем))
А вы своего то запечатали? А то много в нём побывало, боюсь не излечима рана, не возьмут такого в Севилью(
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 1090
вчера в 13:38
В апреле посмотрим ,сначала надо Игоря раз пять распечатать ,а там уж и о трансферах подумаем))
NbKA555
NbKA555
   112 / 1090
вчера в 13:34
Теперь пусть в ФИФА Менеджер покупает их в Реал!Зидану виднее кем нужно усилится!
Mangur
Mangur
   409 / 1090
вчера в 13:32
Ну и зачем нам палёные новости? Причем покрытые плесенью.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   163 / 1090
вчера в 13:31
хосе совсем спятил )))
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 13:26
Игроки были против,Жаль. ВанДейка вместо Рамоса? Думаю Зизу возглавил Реал только ради того ,чтобы его не возглавил особенный)
Нет. Вместо Варана, а вот джикия вместо Рамоса. Ещё слухи что зобнюшку вместо кроса хотят и губошлёпа вместо модрича, говорят перспективнее хорвата.
particular
particular
   6 / 1090
вчера в 13:22
На лицо, беспринципные происки Отвергнутого, но Не Забытого..:))
А, вообще, - это, конечно, искромётная новостюха про несбывшиеся хотелки..:))
pavkur
pavkur
   47 / 1090
вчера в 13:21
В итоге его послали.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 13:19
Игроки были против,Жаль.
ВанДейка вместо Рамоса?
Думаю Зизу возглавил Реал только ради того ,чтобы его не возглавил особенный)
rawer
rawer
   767 / 1090
вчера в 13:09
В итоге трансферные планы Зидана оказались дешевле для Переса)
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