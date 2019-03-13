Моуриньо хотел переманить в «Реал» Де Хеа и ван Дейка

вчера, 13:06

Согласно информации El Chiringuito, Жозе Моуриньо строил конкретные планы, когда вел переговоры о возвращении в «Реал».

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» собирался поспособствовать переходу в мадридский клуб голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа и защитника Вирджила ван Дейка. Кроме того, португалец хотел видеть в рядах «сливочных» других звезд АПЛ , Кристиана Эриксена и Харри Кейна из «Тоттенхэма».

Напомним, в итоге главным тренером «Реала» стал Зинедин Зидан, а не Моуриньо.