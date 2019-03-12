У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Бэйла

вчера, 22:46

Лондонский «Тоттенхэм» имеет первоочередное право выкупа Гарета Бэйла у «Реала». Футболист недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому может покинуть команду предстоящим летом. По слухам, Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». У «шпор» есть право обратного выкупа игрока, однако эта опция действительна еще три месяца и истекает 30 июня этого года.

Напомним, что Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за 85 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас президент «Реала» Флорентино Перес оценивает валлийца в 150 миллионов евро.