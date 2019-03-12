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У «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Бэйла

вчера, 22:46

Лондонский «Тоттенхэм» имеет первоочередное право выкупа Гарета Бэйла у «Реала». Футболист недоволен своим положением в мадридском клубе, поэтому может покинуть команду предстоящим летом. По слухам, Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм». У «шпор» есть право обратного выкупа игрока, однако эта опция действительна еще три месяца и истекает 30 июня этого года.

Напомним, что Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за 85 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас президент «Реала» Флорентино Перес оценивает валлийца в 150 миллионов евро.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   216 / 1090
сегодня в 08:22
вернуть эту стеклотару в Шпоры Пересу можно, только самому заплатив 150 млн за неудобство
la-respect0
la-respect0
   513 / 1090
сегодня в 01:11
Ща Леви до 60 будет снижать , как с Грилишом пытался , а в итоге второго Янсона купит ))
Eddja
Eddja
   156 / 1090
сегодня в 00:32
Дорого будет.
Adepta
Adepta
   158 / 1090
сегодня в 00:30
Нужно воспользоваться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
сегодня в 00:25
А оно им надо?
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 23:30
Как бы нам ещё и доплачивать не пришлось петушкам.
sihafazatron
sihafazatron
   91 / 1090
вчера в 22:48
ну да... за 150 лямов шпоры точно выкупят его)))
Сантус
Сантус
   79 / 1090
вчера в 22:48
Срочно упаковывайте!!!
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