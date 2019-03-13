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«Реал» провел переговоры по Икарди

вчера, 08:28

В Италии сообщают об интересе к нападающему «Интера» Мауро Икарди со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» и ранее претендовали на аргентинского форварда, но с возвращением в клуб Зинедина Зидана трансферные разговоры стали громче.

Сообщается, что «Реал» уже провел переговоры с представителями Икарди. Диалог длился дольше и был обстоятельнее, чем раньше.

Напомним, что Икарди уже в течение месяца не появляется в составе «Интера» из-за проблем с коленом.

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Все комментарии
da da da
da da da ответил Incredulous
   149 / 1090
вчера в 19:11
Хороший болельщик Барселоны, который даже не знает откуда пришли его любимые футболисты. Бускетс перед тем как попасть в Барселону: Бадия(1995-1996), Барбера Андалусия(1996-1999), Лерида(1999-2003), Унио Хабак(2003-2005) Се́рджи Робе́рто: Реус Депортиу(2001-2005), Химнастик(2005-2006) Месси: Грандоли(1992-1995), Ньюэллс Олд Бойз(1995-2000) Альба: Оспиталет(1996-1998) И только Пике из всех тобой перечисленных является воспитанником Барселоны. Так что прежде чем что-то утверждать, хоть википедию полистай для начала, раз сам абсолютно ничего не знаешь о игроках своего любимого клуба.
дальше что?
Барселона их перехватила в возрасте 10-14 лет,для того чтоб кто-то считался формально воспитанником нужно провести в клубе 3года.)
NOVA
NOVA
   571 / 1090
вчера в 16:26
мне кажется будут проблемы с этим подкаблучником!! ему нужно менять жену))
1-й парень
1-й парень
   43 / 1090
вчера в 13:39
С женой нужны переговоры.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 10:27
Ну посмотрим, если Перес сможет удовлетворить Ванду Нару, то Икарди перейдет в Реал
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 10:19
Какие представители?
Как жена скажет, так и будет.
Incredulous
Incredulous ответил da da da
   122 / 1090
вчера в 10:15
Пике,Альба,Бускетс,Месси,Роберто. в 98.6% матчах выходят в основе всегда,Роберто основной сейчас,к слову единственный игрок после Месси и Хави который в 21 веке отдал больше всех ГП в Класико.)
Хороший болельщик Барселоны, который даже не знает откуда пришли его любимые футболисты.
Бускетс перед тем как попасть в Барселону: Бадия(1995-1996), Барбера Андалусия(1996-1999), Лерида(1999-2003), Унио Хабак(2003-2005)
Се́рджи Робе́рто: Реус Депортиу(2001-2005), Химнастик(2005-2006)
Месси: Грандоли(1992-1995), Ньюэллс Олд Бойз(1995-2000)
Альба: Оспиталет(1996-1998)

И только Пике из всех тобой перечисленных является воспитанником Барселоны.
Так что прежде чем что-то утверждать, хоть википедию полистай для начала, раз сам абсолютно ничего не знаешь о игроках своего любимого клуба.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 09:41
Список можно продолжать , а вот кого купят , узнаем в ТО.
Incredulous
Incredulous ответил Don trambon
   122 / 1090
вчера в 09:32
Азар + Икарди мм.. еще ПЗ на место кроса.
Канте
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   654 / 1090
вчера в 09:29
Это идеальный вариант!Продать за бугор недокапетана и забыть про него,как страшный сон!
da da da
da da da ответил Don trambon
   149 / 1090
вчера в 09:23
5 это кто? Пике да Бускетс, ну Месси, хоть он и не воспитанник. Кто ещё? Аленья и Роберто это игроки замены. Так что ты зря что то про мешок там пишешь. Реал давно не тратился. Да и самому то интересно на этот позор со стороны Реала смотреть?
на какой позор?)
во внутреннем чемпе/кубке у Реала в принципе результаты не шибко изменились,раньше их так же пинали,были конечно переменные успехи в виде 2х титулов,но все же.
в ЛЧ по Реалу и так понятно что раз уж слили ЦСКА то уже что то не то,но все же не каждый год играть в финалах))
Don trambon
Don trambon ответил da da da
   66 / 1090
вчера в 09:20
Пике,Альба,Бускетс,Месси,Роберто. в 98.6% матчах выходят в основе всегда,Роберто основной сейчас,к слову единственный игрок после Месси и Хави который в 21 веке отдал больше всех ГП в Класико.)
А с какого перепуга Альба?) Он хоть и каталонец, но не в барсе начинал, а узнали о нём только из Валенсии.
da da da
da da da ответил Don trambon
   149 / 1090
вчера в 09:18
5 это кто? Пике да Бускетс, ну Месси, хоть он и не воспитанник. Кто ещё? Аленья и Роберто это игроки замены. Так что ты зря что то про мешок там пишешь. Реал давно не тратился. Да и самому то интересно на этот позор со стороны Реала смотреть?
Пике,Альба,Бускетс,Месси,Роберто.
в 98.6% матчах выходят в основе всегда,Роберто основной сейчас,к слову единственный игрок после Месси и Хави который в 21 веке отдал больше всех ГП в Класико.)
Don trambon
Don trambon ответил da da da
   66 / 1090
вчера в 09:14
Барса тратит как мешок сейчас без вопросов,но у нее в основе до сих пор играет 5 воспитанников стабильно.)
5 это кто? Пике да Бускетс, ну Месси, хоть он и не воспитанник. Кто ещё? Аленья и Роберто это игроки замены.

Так что ты зря что то про мешок там пишешь. Реал давно не тратился. Да и самому то интересно на этот позор со стороны Реала смотреть?
da da da
da da da ответил Don trambon
   149 / 1090
вчера в 09:07
бугага. каутинько, малкомка, дембеляшка + ещё *воспитанники* бабсы которые сидят на скамейке. смешной ты, как и весь каталонский балет.
Барса тратит как мешок сейчас без вопросов,но у нее в основе до сих пор играет 5 воспитанников стабильно.)
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   66 / 1090
вчера в 09:04
Облякова может?
вчера про Влашича писал, сегодня уже про облякова. В столь молодом возрасте как у тебя, такие проблемы с памятью очень страшные признаки. Будь аккуратен!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 1090
вчера в 09:02
Облякова может?
Don trambon
Don trambon
   66 / 1090
вчера в 08:52
Азар + Икарди мм.. еще ПЗ на место кроса.
Don trambon
Don trambon ответил da da da
   66 / 1090
вчера в 08:51
мешок расчехляет свой кошелек.) Асенсио с Иско по 40миилнов мало видать оказалось,нужно больше воспитанников))
бугага. каутинько, малкомка, дембеляшка + ещё *воспитанники* бабсы которые сидят на скамейке.
смешной ты, как и весь каталонский балет.
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 08:44
мешок расчехляет свой кошелек.)
Асенсио с Иско по 40миилнов мало видать оказалось,нужно больше воспитанников))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 1090
вчера в 08:33
Отличный вариант, надо брать
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