«Реал» провел переговоры по Икарди

вчера, 08:28

В Италии сообщают об интересе к нападающему «Интера» Мауро Икарди со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» и ранее претендовали на аргентинского форварда, но с возвращением в клуб Зинедина Зидана трансферные разговоры стали громче.

Сообщается, что «Реал» уже провел переговоры с представителями Икарди. Диалог длился дольше и был обстоятельнее, чем раньше.

Напомним, что Икарди уже в течение месяца не появляется в составе «Интера» из-за проблем с коленом.