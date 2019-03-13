«Реал» провел переговоры по Икарди

В Италии сообщают об интересе к нападающему «Интера» Мауро Икарди со стороны мадридского «Реала». «Сливочные» и ранее претендовали на аргентинского форварда, но с возвращением в клуб Зинедина Зидана трансферные разговоры стали громче.
Сообщается, что «Реал» уже провел переговоры с представителями Икарди. Диалог длился дольше и был обстоятельнее, чем раньше.
Напомним, что Икарди уже в течение месяца не появляется в составе «Интера» из-за проблем с коленом.
Барселона их перехватила в возрасте 10-14 лет,для того чтоб кто-то считался формально воспитанником нужно провести в клубе 3года.)
Барселона их перехватила в возрасте 10-14 лет,для того чтоб кто-то считался формально воспитанником нужно провести в клубе 3года.)
Как жена скажет, так и будет.
Как жена скажет, так и будет.
Бускетс перед тем как попасть в Барселону: Бадия(1995-1996), Барбера Андалусия(1996-1999), Лерида(1999-2003), Унио Хабак(2003-2005)
Се́рджи Робе́рто: Реус Депортиу(2001-2005), Химнастик(2005-2006)
Месси: Грандоли(1992-1995), Ньюэллс Олд Бойз(1995-2000)
Альба: Оспиталет(1996-1998)
И только Пике из всех тобой перечисленных является воспитанником Барселоны.
Так что прежде чем что-то утверждать, хоть википедию полистай для начала, раз сам абсолютно ничего не знаешь о игроках своего любимого клуба.
Бускетс перед тем как попасть в Барселону: Бадия(1995-1996), Барбера Андалусия(1996-1999), Лерида(1999-2003), Унио Хабак(2003-2005)
Се́рджи Робе́рто: Реус Депортиу(2001-2005), Химнастик(2005-2006)
Месси: Грандоли(1992-1995), Ньюэллс Олд Бойз(1995-2000)
Альба: Оспиталет(1996-1998)
И только Пике из всех тобой перечисленных является воспитанником Барселоны.
Так что прежде чем что-то утверждать, хоть википедию полистай для начала, раз сам абсолютно ничего не знаешь о игроках своего любимого клуба.
во внутреннем чемпе/кубке у Реала в принципе результаты не шибко изменились,раньше их так же пинали,были конечно переменные успехи в виде 2х титулов,но все же.
в ЛЧ по Реалу и так понятно что раз уж слили ЦСКА то уже что то не то,но все же не каждый год играть в финалах))
во внутреннем чемпе/кубке у Реала в принципе результаты не шибко изменились,раньше их так же пинали,были конечно переменные успехи в виде 2х титулов,но все же.
в ЛЧ по Реалу и так понятно что раз уж слили ЦСКА то уже что то не то,но все же не каждый год играть в финалах))
в 98.6% матчах выходят в основе всегда,Роберто основной сейчас,к слову единственный игрок после Месси и Хави который в 21 веке отдал больше всех ГП в Класико.)
в 98.6% матчах выходят в основе всегда,Роберто основной сейчас,к слову единственный игрок после Месси и Хави который в 21 веке отдал больше всех ГП в Класико.)
Так что ты зря что то про мешок там пишешь. Реал давно не тратился. Да и самому то интересно на этот позор со стороны Реала смотреть?
Так что ты зря что то про мешок там пишешь. Реал давно не тратился. Да и самому то интересно на этот позор со стороны Реала смотреть?
смешной ты, как и весь каталонский балет.
смешной ты, как и весь каталонский балет.
Асенсио с Иско по 40миилнов мало видать оказалось,нужно больше воспитанников))
Асенсио с Иско по 40миилнов мало видать оказалось,нужно больше воспитанников))