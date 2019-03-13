Гвардиола: «Люди говорят, что Фодену нужна аренда. Но он останется с нами»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что не собирается отдавать в аренду 18-летнего хавбека Фила Фодена. На 64-й минуте встречи англичанин заменил Давида Сильву и через 14 минут забил шестой гол в ворота гостей.

Люди говорят, что Фоден получает недостаточно практики. Ему 18 лет, и он провёл много минут на поле.

Говорят, что его нужно отдать в аренду. Фил Фоден не уйдёт в аренду. Всё своё время в этом клубе он будет рядом со мной, потому что это невероятно талантливый футболист.

Так что он с нами. Поздравляю Фила с тем, как он провёл отведённое ему сегодня на поле время. Он был очень хорош.