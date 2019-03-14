Клопп: «Абсолютно заслуженная победа „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В таких матчах у тебя может вообще не быть времени на передышку. Это абсолютно заслуженный результат. Очень тяжело играть на выезде против «Баварии».

Это огромная победа. Я так горжусь нашими парнями. Джордан Хендерсон вывихнул лодыжку. Надеюсь, травма не слишком серьёзна. В ранних заменах никогда не бывает ничего хорошего.

Первый гол я пересмотрел бы ещё тысячу раз! Что касается игры в обороне, мы сыграли хорошо. Обычно в выездных матчах Лиги чемпионов нам это не удавалось, но сегодня мы это сделали.

Во время матча у меня ни разу не возникало чувства, что «Бавария» нас переигрывает.