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Клопп: «Абсолютно заслуженная победа „Ливерпуля“»

вчера, 01:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В таких матчах у тебя может вообще не быть времени на передышку. Это абсолютно заслуженный результат. Очень тяжело играть на выезде против «Баварии».

Это огромная победа. Я так горжусь нашими парнями. Джордан Хендерсон вывихнул лодыжку. Надеюсь, травма не слишком серьёзна. В ранних заменах никогда не бывает ничего хорошего.

Первый гол я пересмотрел бы ещё тысячу раз! Что касается игры в обороне, мы сыграли хорошо. Обычно в выездных матчах Лиги чемпионов нам это не удавалось, но сегодня мы это сделали.

Во время матча у меня ни разу не возникало чувства, что «Бавария» нас переигрывает.

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Все комментарии
YNWA
YNWA
   805 / 1074
вчера в 02:25
100%
40175219386
40175219386
   61 / 1074
вчера в 02:15
раскатали особо не напрягаясь
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   83 / 1074
вчера в 02:09
Отличная игра Ливерпуля!
kmhb
kmhb
   542 / 1074
вчера в 02:03
Спорить никто не будет
12-й спартанец
12-й спартанец
вчера в 01:51
Ливерпуль с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 01:48
Молодцы!!! Знатно раскатали!!!
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 01:44
счет на табло
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