Васс: «Мы не будем играть на ничью с „Краснодаром“»

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

«Валенсию» ожидает крайне сложный матч против «Краснодара», сложно сейчас сказать, в каком стиле мы будем играть завтра. У нас много вариантов, но единственное, что будет являться верным утверждением, - мы отдадим все силы на поле для положительного исхода встречи. Соперник очень силен, помимо домашнего стадиона, у него есть преимущества, заключающиеся в индивидуальных качествах игроков группы атаки.

Могу сказать точно, что мы не будем играть на ничью, это для нас неприемлемо. Мы одна команда, у нас стоит задача по максимальному продвижению в Лиге Европы, завтра мы будем играть друг за друга.