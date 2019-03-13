ГлавнаяНовости

Васс: «Мы не будем играть на ничью с „Краснодаром“»

вчера, 19:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия20:55 Не начался

Полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс рассуждает о предстоящем матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

«Валенсию» ожидает крайне сложный матч против «Краснодара», сложно сейчас сказать, в каком стиле мы будем играть завтра. У нас много вариантов, но единственное, что будет являться верным утверждением, - мы отдадим все силы на поле для положительного исхода встречи. Соперник очень силен, помимо домашнего стадиона, у него есть преимущества, заключающиеся в индивидуальных качествах игроков группы атаки.

Могу сказать точно, что мы не будем играть на ничью, это для нас неприемлемо. Мы одна команда, у нас стоит задача по максимальному продвижению в Лиге Европы, завтра мы будем играть друг за друга.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нойер: «В целом счёт по делу. Хотя признавать это неприятно»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Ковач: «„Ливерпуль“ был лучшей командой в обоих матчах»
Сегодня, 02:32 Комментарии0
Месси: «То, что вчера сделали Роналду и „Ювентус“, было впечатляюще»
Сегодня, 02:19 Комментарии2
Клопп: «Абсолютно заслуженная победа „Ливерпуля“»
Сегодня, 01:43 Комментарии7
Милнер: «„Ливерпуль“ сыграл не на своём лучшем уровне»
Сегодня, 01:26 Комментарии2
Виллиан: «Надеюсь, что снова победим „Динамо“»
Вчера, 22:44 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pavkur
pavkur
   47 / 1090
сегодня в 02:40
Ну тогда проиграете.
Шишанутый
Шишанутый
   15 / 1090
вчера в 22:33
Вы порвете его! Летучие мыши укротители быков!!! Вперед Валенсия!!! Только за победу!
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Переписанный
   933 / 1090
вчера в 21:53
Стесняюсь спросить, какими скандалами сотрясаемый "Краснодар"?
Пулково-2
Пулково-2
   613 / 1090
вчера в 21:24
Кто вас спрашивать будет, хоть стадо свиней из тарасовки приедет вас поддержать.
time out
time out
   70 / 1090
вчера в 21:16
Не играйте на ничью, играйте на проигрыш. Нас это всех устроит.
Переписанный
Переписанный
   52 / 1090
вчера в 20:53
Краснодар сотрясаем скандалами, вы легко победите.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 19:49
Это Краснодар не будет играть на ничью!!! А вы.......как получится!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100