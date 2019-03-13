Виллиан: «Надеюсь, что снова победим „Динамо“»

Полузащитник «Челси» Виллиан рассуждает о предстоящем матче против киевского «Динамо» в Лиге Европы.

Мы знаем, что завтра нужно быть аккуратными. Надеюсь, выйдем на поле, сыграем хорошо и выиграем. Нужно адаптироваться к полю. Завтра важная игра, она будет сложной. Наша цель — выиграть и пройти в следующий раунд.