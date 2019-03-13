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Виллиан: «Надеюсь, что снова победим „Динамо“»

вчера, 22:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Полузащитник «Челси» Виллиан рассуждает о предстоящем матче против киевского «Динамо» в Лиге Европы.

Мы знаем, что завтра нужно быть аккуратными. Надеюсь, выйдем на поле, сыграем хорошо и выиграем. Нужно адаптироваться к полю. Завтра важная игра, она будет сложной. Наша цель — выиграть и пройти в следующий раунд.

В этой ЛЕ много камбэков, но надеюсь, завтра его не будет. У «Динамо» отличные игроки, это хорошая команда. Если мы не будем сконцентрированы на 100 процентов, у нас будут проблемы. Нужно выйти на поле с тем же настроем, как и в первой игре.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
сегодня в 01:26
Главное, чтобы тебе бананом в глаз не попали, а пройти - пройдёте!
Трубадур
Трубадур
   152 / 1090
сегодня в 00:32
Челси удачи!
Eddja
Eddja
   174 / 1090
сегодня в 00:31
Победить, может быть, и нет, но дальше пройдете.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 23:03
Время покажет
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1090
вчера в 22:50
Динамо сделает камбэк)) Абрамович продаст Челси купит Рубин.))))
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