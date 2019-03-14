Милнер: «„Ливерпуль“ сыграл не на своём лучшем уровне»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер дал комментарий после выездной победы над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это хороший результат. Мы играли не на своём лучшем уровне. Но важнее всего было надёжно сыграть в обороне и добыть победу.

О голе ван Дейка

Этот парень забил очередной свой гол. Честно говоря, он должен забивать ещё чаще, учитывая его рост!

О травме Хендерсона

Это многое говорит о силе нашего состава. Тяжело так рано потерять капитана, но мы хорошо справились с этой проблемой. Фабиньо вошёл в игру и здорово справился, а вскоре мы открыли счёт.

О четырёх английских командах в четвертьфинале ЛЧ

Это хорошо для английского футбола. Не знаем, кого мы получим в следующем раунде, но у нас хорошее предчувствие после прошлого сезона. Так что надеюсь, мы сможем забраться максимально далеко.