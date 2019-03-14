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Милнер: «„Ливерпуль“ сыграл не на своём лучшем уровне»

вчера, 01:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер дал комментарий после выездной победы над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это хороший результат. Мы играли не на своём лучшем уровне. Но важнее всего было надёжно сыграть в обороне и добыть победу.

О голе ван Дейка

Этот парень забил очередной свой гол. Честно говоря, он должен забивать ещё чаще, учитывая его рост!

О травме Хендерсона

Это многое говорит о силе нашего состава. Тяжело так рано потерять капитана, но мы хорошо справились с этой проблемой. Фабиньо вошёл в игру и здорово справился, а вскоре мы открыли счёт.

О четырёх английских командах в четвертьфинале ЛЧ

Это хорошо для английского футбола. Не знаем, кого мы получим в следующем раунде, но у нас хорошее предчувствие после прошлого сезона. Так что надеюсь, мы сможем забраться максимально далеко.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 1074
вчера в 17:33
Ливерпуль с победой!
anfield1984
anfield1984 ответил Dudikoff
   277 / 1074
вчера в 06:44
Не нужен при таком построении игры плеймейкер.
Dudikoff
Dudikoff
вчера в 02:36
Хорошо, что Милнер понимает, что игра, особенно в центре, оставляет желать лучшего. Без добротного плеймейкера тяжело.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   484 / 1074
вчера в 01:31
Проблемы есть и отрицать их глупо,круто что прошли,но есть над чем работать.
Ван Дейк - это просто космос,если бы не он то Ливерпуль ни за что бы не боролись
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