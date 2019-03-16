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Жирков вызван в сборную России

вчера, 22:04

Тренерский штаб сборной России решил вызвать полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова для участия к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта. Об этом решении рассказал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Вилльяреалом», где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта.  Сегодня я побывал на тренировке «Зенита» в Новогорске, мы еще раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в  воскресенье после игры со Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной.

Напомним, в прошлом году Жирков объявил об уходе из сборной России. 

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Все комментарии
удав
удав
   487 / 1092
сегодня в 11:11
курс на омоложение продолжается=)
Palex
Palex
   159 / 1092
сегодня в 10:06
А не пора ли,за этот долгий срок,что Черчесов у руля, определиться с основным составом и перестать вызывать в сборную, возрастных и постоянно травмирующихся игроков? Тем более,если я не ошибаюсь,Жирков официально заявлял о завершении капьеры в сборной.
Garrincha58
Garrincha58
   413 / 1092
сегодня в 09:47
Черчесову стоило бы вызвать братьев Березуцких
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   41 / 1092
сегодня в 09:08
Может это и так, но.... Он уже объявил об уходе из сборной. Не солидно получается. Дальше. А почему бы не пригласить Скопинцева или Живоглядова. Всё таки молодые. Очень не логичное и непонятное решение. Хотя к Юре претензий никаких. Представь себе какой бы начался вой если Черчесов позвал в сборную например Акинфеев с учётом ситуации с вратарями. А Игорь почти на 4 года младше Жиркова. Решение странное
ziborock
ziborock ответил Ваня лучший
   59 / 1092
сегодня в 08:39
Я не понял, а при чем здесь Головин и Витсель. Головин основной игрок сборной России на позиции полузащитника. Витсель - основной игрок сб. Бельгии. Ты по существу можешь что либо сказать ?
Так и я не понял при чем здесь Промес?! Промес - основной игрок сборной Голландии! Когда пишкт не по существу, приходится и отвечать не по существу!
LOpp
LOpp
   28 / 1092
сегодня в 08:09
Ну пипец Бельгии.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   461 / 1092
сегодня в 08:05
Ну зачем?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   31 / 1092
сегодня в 07:55
14 лет назад гол в финале Кубка УЕФА.....
Сегодня - игрок Сборной.....

Отличный игрок ...завидная карьера...
Здоровья и удачи !!!!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   43 / 1092
сегодня в 07:51
Серафимыча до кучи! Может по игре и староват, но базаром ушатает всех!)))
Т34
Т34
   73 / 1092
сегодня в 07:50
Шараханья Черчесова порой удивляют. Но это его решение, главное, чтобы не пошло во вред сборной в отборочных матчах. Может и Жирков выдаст свою лебединую песню, хотя он уже делал заявление о прекращении выступления за сборную.
FILL3286
FILL3286
   71 / 1092
сегодня в 07:48
еще двух дубов позови с конюшни игнашевича и дыркофеева43,точно с группы не выйдем
KURUM
KURUM
   773 / 1092
сегодня в 07:44
Жирков уже пенсионер, только ослабит позицию..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   1042 / 1092
сегодня в 07:43
Надо было им на кубок легенд съездить. Мож кого уговорили б вернуться.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   337 / 1092
сегодня в 07:34
Там говорят Аленичев скоро освободится
Багров-брат
Багров-брат
   154 / 1092
сегодня в 07:15
Оказывается есть незаменимые на данный момент...))) Юрик просто долгожитель!...)))
ДСА
ДСА
   246 / 1092
сегодня в 06:27
Надо и Игнашевича звать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
сегодня в 05:45
На весь матч Юрки точно не хватит, а вот часик продержится.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 05:37
Пусть будет один старичок.
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
сегодня в 05:02
Точно не испортит игру
sir_Alex
sir_Alex
   69 / 1092
сегодня в 04:59
В качестве болл-боя)))
ОПС
ОПС
   564 / 1092
сегодня в 04:08
Опыт есть опыт
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   839 / 1092
сегодня в 03:27
Опыт поможет.Особенно с Бельгией. Удачи.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
сегодня в 02:37
Опять одни свиньи, поговорить не с кем.
Caniggia
Caniggia
   36 / 1092
сегодня в 02:24
Да оставь ты уже в покое вечно больного старичка, усатый осёл, пусть спокойно допешеходит в Зене свой футбольный век. Я так понимаю, была бы возможность, то этот дятел вернул бы сборную Берёз и Игнаша и, конечно, своего любимого арбуза. Это просто трындец! Где новая молодая сборная? Впрочем, пока не будет нормального тренера, так и будем топтаться на месте, глотая позор от всяких Швеций и унижаясь с топами, типа, Германий и Бельгий.
valt134
valt134
   174 / 1092
сегодня в 02:24
Жирков-мастеровитый футболист. Рядом с ним и Скопинцев будет в футбольном росте прибавлять. Нехай попылит ещё.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1092
сегодня в 01:46
Андрей Аршавин ещё не потолстел - тоже можно позвать! Пьёт правда по ночам с лошадьми, но это не помеха! Канчельскиса можно вызвать!
Ника228
Ника228
   1064 / 1092
сегодня в 01:17
Всегда нужен дядька, гонять молодых .
Правдин Семён
Правдин Семён
   242 / 1092
сегодня в 01:00
А это уже не смешно. .
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил kmhb
   133 / 1092
сегодня в 00:26
А чё Онопко не вызовут в сборную?
не знаю почему, но при прочтении и у меня первая мысль была про Онопко ) да и Кержаков думаю еще свое последнее слово не сказал
Заполярный
Заполярный
   112 / 1092
сегодня в 00:19
МНЕ ЛИЧНО НЕ ПОНЯТЕН ЭТОТ МАНЕВР. Я ТАК ДУМАЮ ЧТО НАДО ПОМОЛОЖЕ НАИГРЫВАТЬ ИГРОКА. С ТАКИМ УСПЕХОМ МОЖНО ИГНАШЕВИЧА ВЫЗВАТЬ У НЕГО ТОЖЕ ОПЫТА ПОЛНО.
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