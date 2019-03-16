Жирков вызван в сборную России

вчера, 22:04

Тренерский штаб сборной России решил вызвать полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова для участия к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта. Об этом решении рассказал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Мы еще раньше планировали вызвать Жиркова в сборную. Во многом по этой причине я летал в Санкт-Петербург на матч «Зенита» с «Вилльяреалом», где перед игрой встретился с Юрием. Мы договорились вернуться к этому вопросу ближе к сбору, исходя из его состояния. Именно поэтому его не было в списке, обнародованном тренерским штабом 11 марта. Сегодня я побывал на тренировке «Зенита» в Новогорске, мы еще раз переговорили. Жирков чувствует себя хорошо, и мы будем рады видеть его в воскресенье после игры со Спартаком" в расположении сборной. Он опытный футболист, который может помочь команде в столь ответственных матчах. Отмечу, что это не замена по позиции, всех вызванных игроков мы также ждем в ближайшее время в сборной.

Напомним, в прошлом году Жирков объявил об уходе из сборной России.