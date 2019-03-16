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«Урал» - ЦСКА: Погребняк выйдет в стартовом составе хозяев

вчера, 13:04
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ «Урал» - ЦСКА.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка. 

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Все комментарии
time out
time out
   92 / 1092
вчера в 16:52
Толку-то от этого старого бревна!
particular
particular ответил ermak6848
   2 / 1092
вчера в 14:08
Да Пашка давно уже не тот и кондиция старпёра... Вперёд Любимый фк " ЦСКА "!!!
Дааа... Паша и в былые-то годы не был забивным... А теперь тяжёлый, не скоростной, да после травмы... В общем, - не угроза..:)) Наоборот, - минус одни игрок в стане соперника..:)) Надеюсь ЦСКА забьёт больше..:))
ermak6848
ermak6848
   219 / 1092
вчера в 14:04
Да Пашка давно уже не тот и кондиция старпёра...
Вперёд Любимый фк " ЦСКА "!!!
mangoх12
mangoх12
   30 / 1092
вчера в 13:58
без изменений, смотрим!
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1092
вчера в 13:55
Удачи ЦСКА!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   236 / 1092
вчера в 13:43
Погребняк умеет доги катать,школа у него была лучшая для этого,Хаген не даст соврать хотя Уралу то очки нужны,правда в стыках тоже подстрахует братва
Спартак умеет доги катать,школа у него была лучшая для этого, хотя им то очки нужны, правда в стыках тоже подстрахует братва. Но они уже начали заранее упрекать Урал в договорняке, потому что седалищем чувствуют - ЦСКА им не догнать
Vladimir808
Vladimir808 ответил Caniggia
   157 / 1092
вчера в 13:35
Погреб главная угроза коням.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1092
вчера в 13:15
Погребняк умеет доги катать,школа у него была лучшая для этого,Хаген не даст соврать

хотя Уралу то очки нужны,правда в стыках тоже подстрахует братва
Caniggia
Caniggia
   36 / 1092
вчера в 13:10
Погреб в основе? Это, типа, значит ЦСКА в большинстве? Ну зачем же сразу так сливаться, Урал?
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