«Урал» - ЦСКА: Погребняк выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ «Урал» - ЦСКА.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао, Магнуссон, Щенников, Влашич, Ахметов, Обляков, Нисимура, Чалов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Вперёд Любимый фк " ЦСКА "!!!
Вперёд Любимый фк " ЦСКА "!!!
хотя Уралу то очки нужны,правда в стыках тоже подстрахует братва
хотя Уралу то очки нужны,правда в стыках тоже подстрахует братва