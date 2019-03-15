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Квальярелла и Моизе Кин вызваны в сборную Италии. Балотелли - нет

вчера, 19:43

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал игроков, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 с Финляндией (23 марта) и Лихтенштейном (26 марта).

В список футболистов вошли нападающие Фабио Квальярелла («Сампдория») и Моизе Кин («Ювентус»). В то же время в заявке отсутствуют Марио Балотелли («Марсель») и Андреа Белотти («Торино»).

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

Защитники: Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола (все — «Ювентус»), Алессандро Флоренци («Рома»), Армандо Иццо («Торино»), Джанлука Манчини («Аталанта»), Кристиано Пиччини («Валенсия»), Алессио Романьоли («Милан»);

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Бриан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси»), Стефано Сенси («Сассуоло»), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Федерико Бернардески, Моизе Кин (оба — «Ювентус»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Кевин Лазанья («Удинезе»), Леонардо Паволетти («Кальяри»), Маттео Политано («Интер»), Фабио Квальярелла («Сампдория»).

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Aчиститель
Aчиститель
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вчера в 21:18
Балотелли был бы полезен.
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