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Гол Давыдова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Спартак-2»

вчера, 16:21
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

В матче 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Нижнему Новгороду».

«Нижний Новгород» набирает 43 очка (6-е место), а у «красно-белых» остается 37 пунктов (11-я позиция).

Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова

«Спартак-2» - «Нижний Новгород» - 1:2 (0:1)
Голы: Руденко 85 - Давыдов 18, Фомин 78 (пенальти)

«Спартак-2»: Терешкин, Воропаев, Петрунин, Гапонов, Васильев, Тюнин, Бакалюк, Полубояринов, Фольмер, Маркитесов, Руденко.
Главный тренер: Булатов Виктор.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов (Абазов 79), Хайруллов, Федорив, Аюпов (Хрипков 69), Морозов, Палиенко, Носов (Воробьев 62), Фомин, Игнатович, Давыдов (Делькин 54).
Главный тренер: Черышев Дмитрий.

Предупреждения: Воропаев 6, Давыдов 20, Руденко 21, Аюпов 37, Морозов 46, Полубояринов 76, Федорив 81.

Судья: Анопа Антон.

В другом матче тура «Тамбов» переиграл «Чертаново».

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swed
swed ответил Питермен
вчера в 17:15
Передал привет Федуну, который своего очередного воспитанника выкинул, чтобы освободить место для ребят с пальмы!
люди, которые так пишут, куда ближе к пальме нежели те, кого вы имели ввиду.
Эволюция обошла стороной в "культурной столице" ?
Bagula
Bagula
   102 / 906
вчера в 16:59
Неужели в Нижнем Новгороде новый филиал тарасовский готовят?
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
вчера в 16:56
Типичные поддавки.
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 16:44
Или более наглого договорняка трудно придумать, или свиньи-2 даром получают деньги.
Питермен
Питермен
   22 / 906
вчера в 16:36
Передал привет Федуну, который своего очередного воспитанника выкинул, чтобы освободить место для ребят с пальмы!
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