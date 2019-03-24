Гол Давыдова помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Спартак-2»

В матче 28-го тура ФНЛ «Спартак-2» уступил «Нижнему Новгороду».
«Нижний Новгород» набирает 43 очка (6-е место), а у «красно-белых» остается 37 пунктов (11-я позиция).
Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова
«Спартак-2» - «Нижний Новгород» - 1:2 (0:1)
Голы: Руденко 85 - Давыдов 18, Фомин 78 (пенальти)
«Спартак-2»: Терешкин, Воропаев, Петрунин, Гапонов, Васильев, Тюнин, Бакалюк, Полубояринов, Фольмер, Маркитесов, Руденко.
Главный тренер: Булатов Виктор.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов (Абазов 79), Хайруллов, Федорив, Аюпов (Хрипков 69), Морозов, Палиенко, Носов (Воробьев 62), Фомин, Игнатович, Давыдов (Делькин 54).
Главный тренер: Черышев Дмитрий.
Предупреждения: Воропаев 6, Давыдов 20, Руденко 21, Аюпов 37, Морозов 46, Полубояринов 76, Федорив 81.
Судья: Анопа Антон.
В другом матче тура «Тамбов» переиграл «Чертаново».
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