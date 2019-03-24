ГлавнаяНовости

Сборная Италии обыграла Финляндию

вчера, 00:35
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Удине, стадион Дачия Арена

Италия - Финляндия 2:0 (1:0)
Голы: Барелла 7, Кин 74

Италия: Доннарумма, Пиччини, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло 86), Кин, Иммобиле (Квальярелла 80), Бернардески
Главный тренер: Манчини Роберто.

Финляндия: Градецки, Гранлунд (Соири 90), Тойвио, Вяйсянен, Араюри, Пиринен, Лод, Спарв, Хямяляйнен (Лаппалаинен 70), Камара, Пукки (Карьялайнен 83)
Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Спарв 63, Верратти 64, Бираги 82

Судья: Гринфельд Орель.

Ранее Швеция одержала победу над Румынией.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Словения и Северная Македония сыграли вничью
Сегодня, 00:44 Комментарии8
Польша обыграла Латвию
Сегодня, 00:40 ВидеоКомментарии14
Голы Эдена Азара и Батшуайи принесли сборной Бельгии победу на Кипре
Сегодня, 00:37 ВидеоКомментарии14
Северная Ирландия обыграла Беларусь
Сегодня, 00:35 Комментарии8
Германия одержала победу над Голландией
Сегодня, 00:34 Комментарии76
Хорватия проиграла Венгрии
Вчера, 21:56 Комментарии62
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответил Козинак
   759 / 906
вчера в 18:15
роналду слышал че сказал? что после завершения дайверской карьеры пойдет танцевать в лгбт клуб
Дяденька, у Вас кудряшка к губам прилипла.
Козинак
Козинак ответил Шишанутый
   279 / 906
вчера в 17:53
Мойзе Кина с дебютным голом за Италию! У парня большое будущее.
роналду слышал че сказал? что после завершения дайверской карьеры пойдет танцевать в лгбт клуб
40175219386
40175219386 ответил Просто Краснодарский
   52 / 906
вчера в 11:25
Хоть тут физрук не налажал
иногда физруки побеждают, когда дома да ещё Финляндия)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 11:16
Без сюрпризов...
Брулин
Брулин
   25 / 906
вчера в 10:31
Если Кин не пойдет по стопам Балотелли, то в скором времени станет супер форвардом.
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 906
вчера в 10:21
С победой итальянцев!!!
XL-965
XL-965 ответил Самедов Агил
   739 / 906
вчера в 10:09
Кроме Мальдини
XL-965
XL-965
   739 / 906
вчера в 10:08
Ни о чем.
Щас в Европе 4 сборные которые являются фаворитами Евро: Франция, Англия, Голландия и Бельгия. Увы итальянцы, испанцы и немцы щас команды среднего уровня.
obana777
obana777
   174 / 906
вчера в 09:50
Ожидаемо. Если не выигрывать у финнов, то тогда лучше вообще не играть.
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:24
Легко!
particular
particular
   7 / 906
вчера в 08:49
Хорошо, что есть ещё сборные, которые понимают, что ниже определённого плинтуса опускаться нельзя..:))
Италики, конечно, иногда, лажают, но не в этот раз..:))
Caniggia
Caniggia
   30 / 906
вчера в 08:38
Даже при физруке, Италия на классе.
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 07:49
С победой .
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 07:39
Италия с трудом , но вщяла три очка.Поглядим , что дальше будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 906
вчера в 07:18
С Финляндией у Манчини прокатило...ибо дома и видать Пукки был не в ударе...)))))
Посмотрим что там же покажет синьор Роберто против самого Лихтенштейна через пару дней...
Самедов Агил
Самедов Агил
   120 / 906
вчера в 06:54
Долго Италия будет приходит в себя после смены поколения.... Гроссо пирло мальдини гаттузо дел пьеро несто каннаваро инзаги замброта буффон тотти... Помоему все чемпионы мира 2006 года!! Супер поколения было..
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 906
вчера в 06:53
Если бы не быстрый гол пришлось бы помучиться.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   73 / 906
вчера в 06:42
У Финов есть сборная?!
Zenit_84
Zenit_84
   66 / 906
вчера в 06:37
Молодцы
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 05:53
На классе.
ermak6848
ermak6848
   202 / 906
вчера в 05:21
не было Ерёменко в сборной Суоми - вот и проиграли...
ОПС
ОПС
   200 / 906
вчера в 04:47
Не напрягаясь.
Санчо Панса
Санчо Панса
   60 / 906
вчера в 04:28
Ого, поздравляю с дебютом в составе Скуадра Адзурры Мойза Кина! Дебют и сразу гол. Да и Дзаньоло тоже новый человек в сборной Италии) С заслуженной победой, тиффози!
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 906
вчера в 02:39
Так и должно было быть.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   34 / 906
вчера в 02:28
Итальянцев с победой.
Bayern Best
Bayern Best
   78 / 906
вчера в 02:13
Италию с победой!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Шишанутый
   63 / 906
вчера в 02:02
Мойзе Кина с дебютным голом за Италию! У парня большое будущее.
не справится. там большой рот нужен как у твоей богини
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   372 / 906
вчера в 01:40
На классе победа
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 01:11
с викт1рией
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   296 / 906
вчера в 01:06
Хоть тут физрук не налажал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100