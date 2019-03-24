Сборная Италии обыграла Финляндию

Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Удине, стадион Дачия Арена
Италия - Финляндия 2:0 (1:0)
Голы: Барелла 7, Кин 74
Италия: Доннарумма, Пиччини, Бонуччи, Кьеллини, Бираги, Барелла, Жоржиньо, Верратти (Дзаньоло 86), Кин, Иммобиле (Квальярелла 80), Бернардески
Главный тренер: Манчини Роберто.
Финляндия: Градецки, Гранлунд (Соири 90), Тойвио, Вяйсянен, Араюри, Пиринен, Лод, Спарв, Хямяляйнен (Лаппалаинен 70), Камара, Пукки (Карьялайнен 83)
Главный тренер: Канерва Маркку.
Предупреждения: Спарв 63, Верратти 64, Бираги 82
Судья: Гринфельд Орель.
Ранее Швеция одержала победу над Румынией.
Щас в Европе 4 сборные которые являются фаворитами Евро: Франция, Англия, Голландия и Бельгия. Увы итальянцы, испанцы и немцы щас команды среднего уровня.
Щас в Европе 4 сборные которые являются фаворитами Евро: Франция, Англия, Голландия и Бельгия. Увы итальянцы, испанцы и немцы щас команды среднего уровня.
Италики, конечно, иногда, лажают, но не в этот раз..:))
Италики, конечно, иногда, лажают, но не в этот раз..:))
Посмотрим что там же покажет синьор Роберто против самого Лихтенштейна через пару дней...
Посмотрим что там же покажет синьор Роберто против самого Лихтенштейна через пару дней...