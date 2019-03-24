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Испания одержала победу над Норвегией

вчера, 00:38
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Испании обыграла команду Норвегии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Валенсия, стадион Месталья

Испания - Норвегия 2:1 (1:0)
Голы: Родриго 16, Рамос 71 (пенальти) - Кинг 65 (пенальти)

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Мартинес, Альба, Парехо (Родриго Эрнандес 76), Бускетс, Себальос (Каналес 74), Родриго, Мората (Хайме Мата 89), Асенсио
Главный тренер: Энрике Луис.

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт, Аэр, Алисами, Эдегор (Эльюнусси 56), Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Камара 77), Кинг, Эльюнусси (Йонсен 55)
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Предупреждения: Аэр 35, Эльюнусси 51, Себальос 54, Йохансен 54, Мартинес 64, Йонсен 74

Судья: Трейманис Андрис.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   202 / 906
вчера в 21:28
ожидаемо в классе
070maks
070maks
вчера в 18:54
там что нет нападов бить пенали? хотя да, какие там напады? Асенсио и Мората, смех... болел всю жизнь за Испанию, но с такими игроками в основе им мало что светит думаю
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
   759 / 906
вчера в 18:13
Видимо, вчера в Испании был праздник - День запоротых моментов. Иначе чем объяснить феноменальные промахи Мораты и Ко?
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 906
вчера в 17:12
С трудом, но победили!
Bayern Best
Bayern Best
   78 / 906
вчера в 14:12
Ожидаемо.
Apsny
Apsny ответил Bezymniy Ispanec
   293 / 906
вчера в 13:34
Все кто видели матч,прекрасно понимают,что счет матча должен был быть 7-8 и это только в первом тайме!!!Поэтому нечего язвить и принижать результат и превышать соперника!!!На поле была одна команда которой просто катастрофически не везло!!!
7-8?)))
311
311 ответил MaxForCSKA
   33 / 906
вчера в 13:22
Кинг случаем не тот, что в Бормуте играет, не особо то он на норвержца похож
Зато Эльабделлауи и оба Эльюнусси тру викинги!)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил MaxForCSKA
   400 / 906
вчера в 12:41
Да, тот самый
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   585 / 906
вчера в 11:20
Vamos La Roja👍
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 11:14
На этой ветке 4 фейка Славнова
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 10:40
Ничего удивительного...
jobss
jobss ответил Ангел неБесГрешен
   218 / 906
вчера в 10:24
А Кинг точно норвег? Фамилия у него не заковыристая...
уберите один комментарий, 2 одинаковых написали
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 10:22
Испания была явно сильнее, никого душка, как тут некоторые пишут, лишь бы написать, от нее не наблюдалось.
Igo0rek
Igo0rek ответил shlomo
   5 / 906
вчера в 10:17
Ожидаемо, но думал счет будет покрупнее.....Испания уже не та.....запросто могут не дойти и до 1\4
Испания переживает смену поколений, поэтому это нормально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 10:09
А Кинг точно норвег? Фамилия у него не заковыристая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 10:09
А Кинг точно норвег? Фамилия у него не заковыристая...
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   613 / 906
вчера в 10:08
Все кто видели матч,прекрасно понимают,что счет матча должен был быть 7-8 и это только в первом тайме!!!Поэтому нечего язвить и принижать результат и превышать соперника!!!На поле была одна команда которой просто катастрофически не везло!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 10:04
Предсказуемый результат. Сенсации не произошло. Гыгыгы
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:24
Не убедительно!
BARCDJIN
BARCDJIN
   141 / 906
вчера в 09:19
Вамос!
shlomo
shlomo
   81 / 906
вчера в 09:05
Ожидаемо, но думал счет будет покрупнее.....Испания уже не та.....запросто могут не дойти и до 1\4
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   156 / 906
вчера в 09:04
комент шишанутого это нечно у него все красавы кто пендали бьет ))))
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   156 / 906
вчера в 09:03
Если бы не тупые игроки реала ..сборная испании была бы топ..уберите этих тварей пенальтистов
если будут продолжать с игроками мадрида то скоро сборная испании скатится до уровня середняка а то и хуже
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   156 / 906
вчера в 09:01
Если бы не тупые игроки реала ..сборная испании была бы топ..уберите этих тварей пенальтистов
    particular
    particular
       7 / 906
    вчера в 08:54
    Одни много транжирили и мало забили, а другим сложно было создавать моменты, поэтому и один гол почётен и заслужен..:))
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
       782 / 906
    вчера в 08:53
    Кинг случаем не тот, что в Бормуте играет, не особо то он на норвержца похож
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       72 / 906
    вчера в 08:50
    Победил сильнейший.
    EAGuar As
    EAGuar As
       37 / 906
    вчера в 08:50
    С победой .
    Roman73
    Roman73
       212 / 906
    вчера в 07:40
    Новегия не так слаба с Россией на равных сыграет при надобности.
    ДАША Д
    ДАША Д
       137 / 906
    вчера в 06:51
    Какая-то скромная победа.
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