Испания одержала победу над Норвегией

Сборная Испании обыграла команду Норвегии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Валенсия, стадион Месталья
Испания - Норвегия 2:1 (1:0)
Голы: Родриго 16, Рамос 71 (пенальти) - Кинг 65 (пенальти)
Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Мартинес, Альба, Парехо (Родриго Эрнандес 76), Бускетс, Себальос (Каналес 74), Родриго, Мората (Хайме Мата 89), Асенсио
Главный тренер: Энрике Луис.
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Нордтвейт, Аэр, Алисами, Эдегор (Эльюнусси 56), Хенриксен, Сельнес, Йохансен (Камара 77), Кинг, Эльюнусси (Йонсен 55)
Главный тренер: Лагербек Ларс.
Предупреждения: Аэр 35, Эльюнусси 51, Себальос 54, Йохансен 54, Мартинес 64, Йонсен 74
Судья: Трейманис Андрис.
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