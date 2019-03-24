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«Тамбов» с минимальным счетом одолел «Чертаново»

вчера, 15:53
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Тамбов» переиграл «Чертаново» в матче 28-го тура ФНЛ.

После 28 туров «Тамбов» возглавляет таблицу ФНЛ (57 очков), а «Чертаново» располагается на шестой строчке (42 очка).

Домодедово, стадион «Авангард»

«Чертаново» - «Тамбов» - 0:1 (0:0)
Гол: Обухов 58

«Чертаново»: Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Герчиков (Никулин 70), Тюменцев (Молчанов 69), Ежов, Пруцев, Витюгов (Редькович 84), Горшков, Сарвели.

«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Младен (Думбия 46), Чернышов (Мамтов 90), Кленкин, Килин, Чуперка, Обухов (Рагулькин 87), Аппаев (Альшин 66).

Предупреждения: Ежов 25, Кащелан 28, Кленкин 36, Рыбин 52, Тюменцев 53, Чуперка 64, Никулин 72, Чернышов 76

Главный судья: Иван Сиденков.

Напомним, что в матче 27-го тура ФНЛ «Тамбов» переиграл «Сибирь». 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   78 / 906
вчера в 21:13
Тамбов с победой!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 906
вчера в 18:25
Еще один шаг к вышке!
Denkuz
Denkuz
   41 / 906
вчера в 18:05
Тамбов уверенно идет в РПЛ.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   72 / 906
вчера в 16:46
Тамбов с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 16:15
С победой .
Igo0rek
Igo0rek
   5 / 906
вчера в 16:12
Жаль((
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   84 / 906
вчера в 16:03
Тамбов с победой!
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 15:59
Все таки лидер , но и молодое Чертаново молодцы!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   101 / 906
вчера в 15:58
Чертаново вышка не нужна(
Erlov
Erlov
   123 / 906
вчера в 15:55
Жаль, что Чертаново проиграло.
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