«Тамбов» с минимальным счетом одолел «Чертаново»

«Тамбов» переиграл «Чертаново» в матче 28-го тура ФНЛ.
После 28 туров «Тамбов» возглавляет таблицу ФНЛ (57 очков), а «Чертаново» располагается на шестой строчке (42 очка).
Домодедово, стадион «Авангард»
«Чертаново» - «Тамбов» - 0:1 (0:0)
Гол: Обухов 58
«Чертаново»: Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Герчиков (Никулин 70), Тюменцев (Молчанов 69), Ежов, Пруцев, Витюгов (Редькович 84), Горшков, Сарвели.
«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Младен (Думбия 46), Чернышов (Мамтов 90), Кленкин, Килин, Чуперка, Обухов (Рагулькин 87), Аппаев (Альшин 66).
Предупреждения: Ежов 25, Кащелан 28, Кленкин 36, Рыбин 52, Тюменцев 53, Чуперка 64, Никулин 72, Чернышов 76
Главный судья: Иван Сиденков.
Напомним, что в матче 27-го тура ФНЛ «Тамбов» переиграл «Сибирь».