Победы Испании и Италии, гол Мхитаряна и другие результаты отбора Евро-2020

Завершились матчи отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 23 марта.
Италия - Финляндия 2:0
Голы: Барелла 7, Кин 74
Испания - Норвегия 2:1
Голы: Родриго 16, Рамос 71 (пенальти) - Кинг 65 (пенальти)
Швеция - Румыния 2:1
Голы: Квайсон 33, Классон 40 - Кешеру 58
Грузия - Швейцария 0:2
Голы: Цубер 57, Денис Закариа 80
Мальта - Фарерские острова 2:1
Голы: Нвого 13, Борг 77 (пенальти) - Томсен 90
Гибралтар - Ирландия 0:1
Гол: Хендрик 49
Босния и Герцеговина - Армения 2:1
Голы: Крунич 33, Милошевич 80 - Мхитарян 90 (пенальти)
Лихтенштейн - Греция 0:2
Голы: Фортунис 45, Донис 80
с одной "с",какая игра такое и отношение....,рэспект!
с одной "с",какая игра такое и отношение....,рэспект!