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Победы Испании и Италии, гол Мхитаряна и другие результаты отбора Евро-2020

вчера, 00:48

Завершились матчи отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 23 марта.

Италия - Финляндия 2:0
Голы: Барелла 7, Кин 74

Испания - Норвегия 2:1
Голы: Родриго 16, Рамос 71 (пенальти) - Кинг 65 (пенальти)

Швеция - Румыния 2:1
Голы: Квайсон 33, Классон 40 - Кешеру 58

Грузия - Швейцария 0:2
Голы: Цубер 57, Денис Закариа 80

Мальта - Фарерские острова 2:1
Голы: Нвого 13, Борг 77 (пенальти) - Томсен 90

Гибралтар - Ирландия 0:1
Гол: Хендрик 49

Босния и Герцеговина - Армения 2:1
Голы: Крунич 33, Милошевич 80 - Мхитарян 90 (пенальти)

Лихтенштейн - Греция 0:2
Голы: Фортунис 45, Донис 80

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   142 / 906
вчера в 15:50
Фареры в последние годы гораздо крепче Мальты, неожиданный результат.
shur
shur ответил Ангел неБесГрешен
   162 / 906
вчера в 10:17
Ни одного сюрприза. Ждем-с сегодняшнего матча...
...тут и строчка Бельгия-Россия 3:1 смотрелась бы закономерно!
shur
shur ответил Шишанутый
   162 / 906
вчера в 10:15
Не где крупного счета нет. Все аутсайдеры уже научились футбол играть и не летят по 0-8 как раньше. Смотрел сегодня матч Гибаралтара так они вообще достойно сыграли у Ирландии даже моментов особо не было а эти доходили до их ворот били правда не точно но 0-1 всего проиграли и до последнего шансы сохраняли. Я думаю руские бы у них не смогли выйграть!
...как Я тебя понимаю и слово МЫ не хочется печатать,да и русские можно
с одной "с",какая игра такое и отношение....,рэспект!
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:25
Армения слабовато сыграла!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   55 / 906
вчера в 08:53
Классона поздравляю с победным голом!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 08:07
Ни одного сюрприза. Ждем-с сегодняшнего матча...
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 07:26
Все предсказуемо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 906
вчера в 07:07
Итальянец Кин, норвежец Кинг. Это что, псевдонимы или тоже натуралы какие-нить?
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 05:49
Жаль Гибралтар не достоял.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 02:17
Ирландцы еле-еле, с большим трудом победили Гибралтар.
Сетка между ног
Сетка между ног
   14 / 906
вчера в 01:25
Мальта, Фареры, Гибралтар любимые соперники дырофея(((АХАХА!
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 906
вчера в 01:01
Не где крупного счета нет. Все аутсайдеры уже научились футбол играть и не летят по 0-8 как раньше. Смотрел сегодня матч Гибаралтара так они вообще достойно сыграли у Ирландии даже моментов особо не было а эти доходили до их ворот били правда не точно но 0-1 всего проиграли и до последнего шансы сохраняли. Я думаю руские бы у них не смогли выйграть!
handreb
handreb
   61 / 906
вчера в 00:50
Ирландия еле шевелилась.
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