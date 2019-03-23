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Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

вчера, 21:56
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 1Логотип футбольный клуб ПанамаПанамаМатч завершен

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче.

Порту, стадион Драгау

Бразилия - Панама 1:1 (1:1)
Голы: Лукас Пакета 32 - Мачадо 36

Бразилия: Эдерсон, Теллес, Миранда, Фагнер, Милитао, Пакета (Эвертон 60), Каземиро, Артур (Андерсон 72), Коутиньо, Фирмино (Жезус 60), Ришарлисон.

Панама: Мехия, Каммингс, Эскобар, Мурильо (Блэкмен 85), Мачадо, Дэвис, Родригес (Арройо 89), Годой (Варгас 90+2), Купер (Уиллис 82), Кинтеро (Сунига 85), Тррес (Фахардо 74).

Предупреждения: Гарольд Каммингс 26, Ришарлисон 35, Мехия 73

Напомним, что вчера Аргентина уступила Венесуэле в контрольном поединке.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   122 / 979
сегодня в 01:27
Вот все спорят на тему нужны или нет товарняки.Плохой результат-та нахрен оно надо,товарняк.Хороший-ай мы красавцы.Так нужны они или нет?Это проверка,обкатка,или тупая повинность?Ну да,иногда бабла чинушам срубить.....
mangoх12
mangoх12
   21 / 979
сегодня в 01:18
вот это нежданчики пошли, снова Месси виноват
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   225 / 979
сегодня в 01:01
Номер отбывали.
Брулин
Брулин
   22 / 979
сегодня в 00:41
Сыграли договорнячек, бабла подняли и лошки всосали. А сколько же лошков поставило на Бразилию с кф. 1.15
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   137 / 979
сегодня в 00:23
ужас
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   10 / 979
вчера в 23:43
как и семаковцы
Гавроша
Гавроша
   18 / 979
вчера в 23:21
Деградировали бразильцы.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил Alex12357
   88 / 979
вчера в 23:05
Просидеть весь матч в обороне -это зажигание,как у России с Бельгией,да?
Не в том смысле, что хорошо играла, а в том, что опять прифартило.
pavkur
pavkur
   26 / 979
вчера в 22:55
Опять расслабились.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Великий Князь
   152 / 979
вчера в 22:41
Панамские счета Моськи подсобили)
Моська особый. Ему в газпроект надо. Там 10 оставшихся подберут, и всё путём.
Bayern Best
Bayern Best
   105 / 979
вчера в 22:25
Бывает.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   94 / 979
вчера в 22:20
недооценка и пижонство?
Footbolista
Footbolista ответил Neymar 10
   7 / 979
вчера в 22:17
Над Панамой))...
Neymar 10
Neymar 10
   335 / 979
вчера в 22:14
просто дождитесь Неймара и победы придут автоматом
Denkuz
Denkuz
   24 / 979
вчера в 22:10
Панама поправила статистику.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
вчера в 22:08
букмекеры ликуют жи есть)
Великий Князь
Великий Князь
   9 / 979
вчера в 22:08
Панамские счета Моськи подсобили)
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 22:07
Филонят звёзды.
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   328 / 979
вчера в 22:06
месси плохо сыграл ...
Alex12357
Alex12357 ответил Пусик тарасовский
   412 / 979
вчера в 22:05
Панама зажигает.
Просидеть весь матч в обороне -это зажигание,как у России с Бельгией,да?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 22:03
Панама зажигает.
Alex12357
Alex12357
   412 / 979
вчера в 22:02
Дело не в везении, а в тупости атаки,всё делалось медленно,острота была изредка,а так Панаме повезло.Коутиньо стал очень слабым,если так пойдёт дальше на ЧМ мы его не увидим.
Sergey Z
Sergey Z
   239 / 979
вчера в 21:57
Не повезло!
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