Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Панамы в товарищеском матче.
Порту, стадион Драгау
Бразилия - Панама 1:1 (1:1)
Голы: Лукас Пакета 32 - Мачадо 36
Бразилия: Эдерсон, Теллес, Миранда, Фагнер, Милитао, Пакета (Эвертон 60), Каземиро, Артур (Андерсон 72), Коутиньо, Фирмино (Жезус 60), Ришарлисон.
Панама: Мехия, Каммингс, Эскобар, Мурильо (Блэкмен 85), Мачадо, Дэвис, Родригес (Арройо 89), Годой (Варгас 90+2), Купер (Уиллис 82), Кинтеро (Сунига 85), Тррес (Фахардо 74).
Предупреждения: Гарольд Каммингс 26, Ришарлисон 35, Мехия 73
Напомним, что вчера Аргентина уступила Венесуэле в контрольном поединке.