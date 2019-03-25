ГлавнаяНовости

Молодежная сборная России разгромила Норвегию 

вчера, 20:23

Молодежная сборная России разгромила команду Норвегии в контрольном поединке. Хет-трик в матче оформил хавбек «Динамо» Вячеслав Грулев.

Россия - Норвегия 5:1 (1:1)
Голы: Ломовицкий 12, Тугарев 63, Грулев 76, Грулев 80, Грулев 84 - Йонсен 42.

Россия: Максименко (Ломаев 46), Лысов (Круговой 46), Калугин, Бородин (Киселев 55), Дивеев (Лапшов 46), Ломовицкий (Уткин 46), Голубев (Мусаев 60), Обляков (Тугарев 46), Глебов (Адуев 60), Игнатьев (Грулев 60), Сулейманов (Глушенков 46).

Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Казахстаном в отборе на Евро-2020.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Португалия потеряла очки с Сербией и другие итоги матчей отбора ЧЕ-2020
Сегодня, 00:51 Комментарии29
Португалия сыграла вничью с Сербией
Сегодня, 00:42 Комментарии28
Украина вымучила победу над Люксембургом
Сегодня, 00:39 Комментарии60
Франция разгромила Исландию
Сегодня, 00:36 Комментарии11
Англия отправила пять мячей в ворота Черногории
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Турция разгромила Молдавию
Вчера, 21:50 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   179 / 851
сегодня в 09:49
Молодцы, так и дальше держать!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   191 / 851
сегодня в 07:58
С Победой.
beefs
beefs
   99 / 851
сегодня в 06:57
Хорош товарняк...
GKN
GKN
   286 / 851
сегодня в 06:49
Порезвились жеребцы
Багров-брат
Багров-брат
   80 / 851
сегодня в 04:15
Ай, да молодняк! Вот бы ещё в официальных турнирах что-нибудь выигрывали...)))
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   218 / 851
сегодня в 01:16
Грулев то крут
Sergey Z
Sergey Z
   204 / 851
сегодня в 00:35
Молодёжку с победой!!!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   332 / 851
вчера в 23:47
Это вам за Большунова шакалы)
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 851
вчера в 23:02
что за Срулев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 851
вчера в 22:07
Сурово с ними Грулёв обошёлся. Быстро и беспощадно...
Adonius
Adonius
   81 / 851
вчера в 22:04
С победой сборную!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   82 / 851
вчера в 21:51
Грулёв красава,трёху за 8 минут положил!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   77 / 851
вчера в 21:42
Молодцы! Так держать!
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 851
вчера в 21:29
Хорошая смена подростает
ДСА
ДСА
   141 / 851
вчера в 21:13
Игра-то товарищеская.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 21:08
Молодцы ребятишки!!!
Продолжать в том же духе!!!
Zenit_84
Zenit_84
   74 / 851
вчера в 21:05
Так держать!
pavkur
pavkur
   24 / 851
вчера в 20:56
Еше у Монголии осталось выиграть.
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
вчера в 20:55
С победой Россию!
drug01
drug01 ответил вячеслав остапенко
   94 / 851
вчера в 20:53
Поздравляю с победой
Умеют играть когда захотят!!
minai
minai
   149 / 851
вчера в 20:51
Что-то мы всех громим уже 2 дня подряд.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   180 / 851
вчера в 20:48
Поздравляю с победой
mntr13
mntr13
   586 / 851
вчера в 20:41
Молодцы
mangoх12
mangoх12
   26 / 851
вчера в 20:36
разыгрались ребятки
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 20:34
С победой! Кеммеровчан, отдельно с победой!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 851
вчера в 20:34
Молодцы
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 851
вчера в 20:33
Стоило заменить конскую дыру дивеева, выпустить Глушенкова и понеслась! Гыгыгы!
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 851
вчера в 20:26
Россию с победой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100