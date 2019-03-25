Молодежная сборная России разгромила Норвегию 

Молодежная сборная России разгромила команду Норвегии в контрольном поединке. Хет-трик в матче оформил хавбек «Динамо» Вячеслав Грулев.
Россия - Норвегия 5:1 (1:1)
Голы: Ломовицкий 12, Тугарев 63, Грулев 76, Грулев 80, Грулев 84 - Йонсен 42.
Россия: Максименко (Ломаев 46), Лысов (Круговой 46), Калугин, Бородин (Киселев 55), Дивеев (Лапшов 46), Ломовицкий (Уткин 46), Голубев (Мусаев 60), Обляков (Тугарев 46), Глебов (Адуев 60), Игнатьев (Грулев 60), Сулейманов (Глушенков 46).
Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Казахстаном в отборе на Евро-2020.
Продолжать в том же духе!!!
Продолжать в том же духе!!!