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Германия одержала победу над Голландией

вчера, 00:34
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 3Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

Нидерланды - Германия 2:3 (0:2)
Голы: де Лигт 48, Депай 63 - Сане 15, Гнабри 34, Шульц 90

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Де Йонг 90+1), Вейналдум, де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Бергвейн 46)
Главный тренер: Куман Рональд.

Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Шульц, Горецка (Гюндоган 70), Гнабри (Ройс 88), Сане
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждение: Блинд 38

Судья: Хиль Мансано Хесус.

Ранее Россия одержала крупную победу над Казахстаном.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 16:53
Защита ужас. Если бы не Ману.
С победой
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ragnar_Lodbrok
   70 / 851
сегодня в 15:01
Сейчас еще есть талантливые Де Лигт и Френки Де Йонг + Вейналдум. А кого в ворота ставить вместо Силессена? Ворм лавочник в Тоттенхэме, Крул в Чемпионшипе играет. Может, Вермеера из Фейеноорда в основу ставить?
Ворм лавочник и Силлесен лавочник, разницы нет
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ice van Reed
   54 / 851
сегодня в 14:57
10 лет назад сборная пестрила именами, сейчас кроме Ван Дейка и Депая и старичка Бабелля нет узнаваемый людей
Сейчас еще есть талантливые Де Лигт и Френки Де Йонг + Вейналдум. А кого в ворота ставить вместо Силессена? Ворм лавочник в Тоттенхэме, Крул в Чемпионшипе играет. Может, Вермеера из Фейеноорда в основу ставить?
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ragnar_Lodbrok
   70 / 851
сегодня в 13:36
Ну да, буквально 10 лет назад за "оранжевых" в атаке играли Ван Нистелрой, Ван Перси и Роббен, а сейчас Бабел и Промес. Защита и полузащита у голландцев вроде бы хороши, а вот нападение слабое, не хватает забивного цн. Вся атака строится вокруг Депая.
10 лет назад сборная пестрила именами, сейчас кроме Ван Дейка и Депая и старичка Бабелля нет узнаваемый людей
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ragnar_Lodbrok
   70 / 851
сегодня в 13:35
Еще Люк Де Йонг есть - лучший бомбардир Эредивизе. Мне кажется, он мог бы сыграть на позиции центрфорварда в сборной. Бабела убрать из основы, на его место поставить Депая, а вместо Промеса в основе выпускать талантливого Бергвейна. Хорошая атака была бы у сборной Голландии тогда.
Люк де йонг есть, но голов нет нет на данном этапе, Депай луше в цетре, 3 гола и асиста за 2 матча. Касаемо Бергвейна, удивлен, что он не встарте, ренки и де лигт на поле, походу как у нас агентские игры кто в барсу переходит того в старте видим) Еще голкиперанет, уровня Ван Дер сара, удивлен что Силисен который не играет получает место в старте!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ice van Reed
   54 / 851
сегодня в 10:09
Нападение вызывает вопросы! Нет нападение мне не нравится, когда играет Промес! Значит все худо в атаке! Голлландия славилась своей атакой, Бабель и Промес ей в минус, касаемо Доста, может он к себя божит, но всборной его вызывали, он и промес помогли не попасть Голандии на Чемпионат! P.S. Ван Перси ( лучший голеадор сборной) не вернется, ибо уходя уходи, я первый визжал как истеричка увидев его на поле, но не судьба! В Августе ему 36,легендам стоит уходить рано!!! Он для меня как Нистелрой!! Оба играли за МЮ оба забмлм первые голы за клуб Фулхэму, и оба забили хек-трик в ворота Святых!!!!
Еще Люк Де Йонг есть - лучший бомбардир Эредивизе. Мне кажется, он мог бы сыграть на позиции центрфорварда в сборной. Бабела убрать из основы, на его место поставить Депая, а вместо Промеса в основе выпускать талантливого Бергвейна. Хорошая атака была бы у сборной Голландии тогда.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил заDOOMчивый
   54 / 851
сегодня в 10:04
отличный матч,от начала до конца. Всё таки апельсинкам не хватает голкипера с практикой,играть в Барсе это конечно круто,но не на скамейке. Нападение тоже не блещет - Бабель, всё таки это прошлое. Нойер отыграл блестяще, несколько умопомрачительных сейвов - высший пилотаж,но опять же Бабель это всё таки не Манэ, Салах,Фирмино. Сане великолепно отыграл,пожалуй он и Нойер на мой взгляд лучшие.
В Голландии растут талантливые защитники и полузащитники, а вот напов уровня Роббена и Ван Перси нет на горизонте
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ice van Reed
   54 / 851
сегодня в 10:03
Нападение вызывает вопросы! Нет нападение мне не нравится, когда играет Промес! Значит все худо в атаке! Голлландия славилась своей атакой, Бабель и Промес ей в минус, касаемо Доста, может он к себя божит, но всборной его вызывали, он и промес помогли не попасть Голандии на Чемпионат! P.S. Ван Перси ( лучший голеадор сборной) не вернется, ибо уходя уходи, я первый визжал как истеричка увидев его на поле, но не судьба! В Августе ему 36,легендам стоит уходить рано!!! Он для меня как Нистелрой!! Оба играли за МЮ оба забмлм первые голы за клуб Фулхэму, и оба забили хек-трик в ворота Святых!!!!
Ну да, буквально 10 лет назад за "оранжевых" в атаке играли Ван Нистелрой, Ван Перси и Роббен, а сейчас Бабел и Промес. Защита и полузащита у голландцев вроде бы хороши, а вот нападение слабое, не хватает забивного цн. Вся атака строится вокруг Депая.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Ragnar_Lodbrok
   70 / 851
сегодня в 00:31
Тебе как болельщику нравится нападение сборной Голландии? Ведь Промес это максимум игрок запаса, а Бабел всегда был слабым напом. Мне кажется, что от Винсента Янссена и Баса Доста на позиции цн было бы больше толку. Например, одного из них поставить на данную позицию, а Депая на фланг атаки. Бабела вообще исключить из сборной. Еще Ван Перси можно вернуть хотя бы до конца отбора.
Нападение вызывает вопросы! Нет нападение мне не нравится, когда играет Промес! Значит все худо в атаке! Голлландия славилась своей атакой, Бабель и Промес ей в минус, касаемо Доста, может он к себя божит, но всборной его вызывали, он и промес помогли не попасть Голандии на Чемпионат!
P.S. Ван Перси ( лучший голеадор сборной) не вернется, ибо уходя уходи, я первый визжал как истеричка увидев его на поле, но не судьба! В Августе ему 36,легендам стоит уходить рано!!! Он для меня как Нистелрой!! Оба играли за МЮ оба забмлм первые голы за клуб Фулхэму, и оба забили хек-трик в ворота Святых!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   283 / 851
вчера в 22:28
отличный матч,от начала до конца. Всё таки апельсинкам не хватает голкипера с практикой,играть в Барсе это конечно круто,но не на скамейке. Нападение тоже не блещет - Бабель, всё таки это прошлое.
Нойер отыграл блестяще, несколько умопомрачительных сейвов - высший пилотаж,но опять же Бабель это всё таки не Манэ, Салах,Фирмино.
Сане великолепно отыграл,пожалуй он и Нойер на мой взгляд лучшие.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ice van Reed
   54 / 851
вчера в 20:55
Уважаемый Промесу понадобилось 10 матчей чтобы забить гол, он не нап, а Ван Перси был напом при нистелрое?! он 7 ку отыгрывал, не будем брать звезд, Дейви пропер он в опорниках играет, он за первый вызов в сборную забил дубль, ему 27 если память не изменяет
Тебе как болельщику нравится нападение сборной Голландии? Ведь Промес это максимум игрок запаса, а Бабел всегда был слабым напом. Мне кажется, что от Винсента Янссена и Баса Доста на позиции цн было бы больше толку. Например, одного из них поставить на данную позицию, а Депая на фланг атаки. Бабела вообще исключить из сборной. Еще Ван Перси можно вернуть хотя бы до конца отбора.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 851
вчера в 18:32
Но геничи-гинеры заявляют обратное
Van Vanovich
Van Vanovich
   440 / 851
вчера в 17:28
нужны полузащитники вместо Промеса. Бабел хорошо но не на весь матч. Бергейса пробовать надо и еще кого то искать
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   8 / 851
вчера в 16:43
не видел таких,а ты с голандцами дружишь?))
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:55
Отличный вышел матч в Амстердаме! Огромное спасибо обоим сборным за бескомпромиссный и атакующий футбол. Немцы в итоге смогли вернуть должок оранжевым за Лигу Наций) С непростой и потной победой, Бундесманшафт!
1-й парень
1-й парень
   114 / 851
вчера в 13:51
Германию с победой, Голландия обратно начала путь в никуда, известно почему.
Брулин
Брулин
   27 / 851
вчера в 13:05
Голландцы классно провели второй тайм, заслуживали ничью, но немцы собрались под конец матча. Хороший матч получился.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Козинак
   11 / 851
вчера в 12:39
Привет красавица .Ну куда же мы собрались. ))
Без разрешений S⚽️CCERA .))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   180 / 851
вчера в 11:25
Поздравляю Германию с победой
Bayern Best
Bayern Best ответил Евгений Быстров
   75 / 851
вчера в 10:59
Какие родные?Ты родом из Германии?Или у тебя родня немцы?
Я из Германии. Отец служил в ГСВГ при СССР. Вот после развала союза мы тут и остались.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил mugik1973
   18 / 851
вчера в 09:49
Не знал даже что Зенит играет в ФНЛ
Да все наши команды не шибко далеко от ФНЛа ушли. Конюшня тоже, можешь не обольщаться. КР и ЛЧ подтверждают это ежегодно...
Klaus-S
Klaus-S
   600 / 851
вчера в 09:23
Неплохой был матч. Ничейный. Но немцы лучше реализовали свои моменты.
mugik1973
mugik1973 ответил Ангел неБесГрешен
   349 / 851
вчера в 09:20
Не знал даже что Зенит играет в ФНЛ
cannongun
cannongun ответил Козинак
   648 / 851
вчера в 09:17
Не видно,надо раздеть, у меня на животике есть доказательство
что там, свастика?)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   299 / 851
вчера в 09:17
Ничья была бы справедливее.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 851
вчера в 09:16
Даже фаны сборной Голландии уже признали, что он бесполезность. =)
mikysss
mikysss
   296 / 851
вчера в 09:09
    Sergey Z
    Sergey Z
       204 / 851
    вчера в 09:07
    Немцев с победой!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       16 / 851
    вчера в 08:59
    Группы "С" и "F" самые предсказуемые........
    Германия,Голландия.....Испания,Швеция.....
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       143 / 851
    вчера в 08:58
    Это всё из-за черной свиньи на поле.
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