Германия одержала победу над Голландией

Сборная Германии одержала крупную победу над командой Голландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
Нидерланды - Германия 2:3 (0:2)
Голы: де Лигт 48, Депай 63 - Сане 15, Гнабри 34, Шульц 90
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Де Йонг 90+1), Вейналдум, де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Бергвейн 46)
Главный тренер: Куман Рональд.
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Шульц, Горецка (Гюндоган 70), Гнабри (Ройс 88), Сане
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Предупреждение: Блинд 38
Судья: Хиль Мансано Хесус.
Ранее Россия одержала крупную победу над Казахстаном.
С победой
С победой
P.S. Ван Перси ( лучший голеадор сборной) не вернется, ибо уходя уходи, я первый визжал как истеричка увидев его на поле, но не судьба! В Августе ему 36,легендам стоит уходить рано!!! Он для меня как Нистелрой!! Оба играли за МЮ оба забмлм первые голы за клуб Фулхэму, и оба забили хек-трик в ворота Святых!!!!
P.S. Ван Перси ( лучший голеадор сборной) не вернется, ибо уходя уходи, я первый визжал как истеричка увидев его на поле, но не судьба! В Августе ему 36,легендам стоит уходить рано!!! Он для меня как Нистелрой!! Оба играли за МЮ оба забмлм первые голы за клуб Фулхэму, и оба забили хек-трик в ворота Святых!!!!
Нойер отыграл блестяще, несколько умопомрачительных сейвов - высший пилотаж,но опять же Бабель это всё таки не Манэ, Салах,Фирмино.
Сане великолепно отыграл,пожалуй он и Нойер на мой взгляд лучшие.
Нойер отыграл блестяще, несколько умопомрачительных сейвов - высший пилотаж,но опять же Бабель это всё таки не Манэ, Салах,Фирмино.
Сане великолепно отыграл,пожалуй он и Нойер на мой взгляд лучшие.
Без разрешений S⚽️CCERA .))
Без разрешений S⚽️CCERA .))
Германия,Голландия.....Испания,Швеция.....
Германия,Голландия.....Испания,Швеция.....