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«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью

вчера, 14:38

«Уфа» и «Локомотив» не смогли выявить победителя в рамках товарищеского поединка.

Сочи, «Спутник-Спорт»

«Уфа» - «Локомотив» 2:2 (0:0)
Голы: Безденежных 56, Кротов 62 - Кварацхелия 70, Жамалетдинов 78.

«Уфа»: Беленов (Шафинский, 46), Сухов, Аликин (Пуцко, 72), Никитин (Хазиев, 79), Живоглядов, Безденежных (Засеев, 72), Ванек (Салатич, 46), Пауревич (Виденеев, 79), Слай (Алиев, 67), Вомбергар (Бизяк, 72), Кротов (Власов, 79).
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.

«Локомотив»: Коченков (Медведев, 46), Рыбус, Самохвалов (Магкеев, 80), Хёведес (Чёрный, 71), Идову, Кварацхелия (Дорофеев, 81), Денисов (Коломейцев, 46), Фернандеш (Куликов, 46), Жемалетдинов (Титков, 80), Эдер, Рыбчинский (Миронов, 70).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

В следующем туре РПЛ «Уфа» сыграет против ЦСКА, а «Локомотив» предстоит матч с «Динамо».

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Все комментарии
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   79 / 851
вчера в 20:04
Не как спартак с мурой и ладно.
mondial18
mondial18
   128 / 851
вчера в 18:37
порезвились
Sergey Z
Sergey Z
   204 / 851
вчера в 18:34
Результативно сыграли!
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 17:28
размялись...
ДСА
ДСА
   141 / 851
вчера в 17:10
Уфа такой результат бы в официальных играх выдавала.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   180 / 851
вчера в 16:14
Для Уфы это ороший результат
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 851
вчера в 16:12
Товартяк как товарняк .
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 851
вчера в 16:12
Устроили феерию во втором тайме.
Знатог
Знатог
   139 / 851
вчера в 14:53
Защиты нет. Выигрывая за полчаса 2 мяча и упустить победу.
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 14:52
Хороший счёт!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   145 / 851
вчера в 14:44
Для тренеровки нормально, хоть все целы.
Zenit_84
Zenit_84
   74 / 851
вчера в 14:40
Ну хоть зпбилих
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