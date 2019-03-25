«Уфа» и «Локомотив» сыграли вничью

«Уфа» и «Локомотив» не смогли выявить победителя в рамках товарищеского поединка.
Сочи, «Спутник-Спорт»
«Уфа» - «Локомотив» 2:2 (0:0)
Голы: Безденежных 56, Кротов 62 - Кварацхелия 70, Жамалетдинов 78.
«Уфа»: Беленов (Шафинский, 46), Сухов, Аликин (Пуцко, 72), Никитин (Хазиев, 79), Живоглядов, Безденежных (Засеев, 72), Ванек (Салатич, 46), Пауревич (Виденеев, 79), Слай (Алиев, 67), Вомбергар (Бизяк, 72), Кротов (Власов, 79).
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.
«Локомотив»: Коченков (Медведев, 46), Рыбус, Самохвалов (Магкеев, 80), Хёведес (Чёрный, 71), Идову, Кварацхелия (Дорофеев, 81), Денисов (Коломейцев, 46), Фернандеш (Куликов, 46), Жемалетдинов (Титков, 80), Эдер, Рыбчинский (Миронов, 70).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
В следующем туре РПЛ «Уфа» сыграет против ЦСКА, а «Локомотив» предстоит матч с «Динамо».