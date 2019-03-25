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Польша обыграла Латвию

вчера, 00:40
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Сборная Латвии уступила команде Польши в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша - Латвия 2:0 (0:0)
Голы: Левандовски 76, Глик 84

Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Паздан, Реца, Гросицки (Франковски 83), Крыховяк, Клих (Куба 62), Зелински, Левандовски, Пёнтек (Милик 87)
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Латвия: Штейнборс, Дубра, Ошс, Максименко, Лайзанс, Ракельс, Исаевс, Карашаускс (Тоберс 85), Икаунекс, Гутковскис (Улдрикис 70), Савалниекс (Габовс 80)
Главный тренер: Стоянович Славиша.

Предупреждения: Исаевс 19, Пёнтек 25, Максименко 53, Кендзера 69, Икаунекс 74

Судья: Агаев Алияр.

Ранее поляки обыграли сборную Австрии.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   382 / 851
вчера в 16:05
Это сенсация
Брулин
Брулин
   27 / 851
вчера в 11:19
Латыши парочку должны были класть. Крыховяк не опорник.
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 09:28
Полякам даже диарея не помеха! В подгузниках победили!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 851
вчера в 07:41
Ещё бы они не обыграли латвийцев. Гыгыгы
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 851
вчера в 07:17
С победой .
Caniggia
Caniggia
   31 / 851
вчера в 07:15
Кто бы сомневался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 851
вчера в 06:00
Бедные прибалты, имеют их все кому не лень...
ДСА
ДСА
   141 / 851
вчера в 05:59
Могли и ничью сделать.
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 05:13
Ляхи хорошо стартовали.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 05:10
Я бы удивился, если бы было наоборот.
Козинак
Козинак
   184 / 851
вчера в 04:12
Кто убил президента Польши?
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
вчера в 03:32
Кстати,Латвия не плохо играла. Но,класс есть класс!
ОПС
ОПС
   179 / 851
вчера в 03:24
Что и следовало ожидать
STVA 1
STVA 1
   61 / 851
вчера в 01:38
Ожидаемо
mangoх12
mangoх12
   26 / 851
вчера в 01:22
Шансов не было
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   53 / 851
вчера в 01:19
Жаль, что Латвия не дотерпела.
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 01:11
С победой!
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