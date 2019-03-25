Польша обыграла Латвию

Сборная Латвии уступила команде Польши в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Варшава, стадион Национальный стадион
Польша - Латвия 2:0 (0:0)
Голы: Левандовски 76, Глик 84
Польша: Щесны, Кендзера, Глик, Паздан, Реца, Гросицки (Франковски 83), Крыховяк, Клих (Куба 62), Зелински, Левандовски, Пёнтек (Милик 87)
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Латвия: Штейнборс, Дубра, Ошс, Максименко, Лайзанс, Ракельс, Исаевс, Карашаускс (Тоберс 85), Икаунекс, Гутковскис (Улдрикис 70), Савалниекс (Габовс 80)
Главный тренер: Стоянович Славиша.
Предупреждения: Исаевс 19, Пёнтек 25, Максименко 53, Кендзера 69, Икаунекс 74
Судья: Агаев Алияр.
Ранее поляки обыграли сборную Австрии.