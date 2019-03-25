Северная Ирландия обыграла Беларусь

Сборная Северной Ирландии одержала победу над командой Беларуси в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Белфаст, стадион Виндзор Парк
Северная Ирландия - Беларусь 2:1 (1:1)
Голы: Эванс 30, Магеннис 87 - Стасевич 33
Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт, Эванс, Льюис, МакНэйр, Дэвис, Сэвилл, МакГинн (Магеннис 68), Лафферти (Бойс 79), Джонс (Фергюсон 85)
Главный тренер: О'Нил Майкл.
Беларусь: Климович, Драгун, Мартынович, Сиваков, Володько, Маевский, Шитов (Поляков 73), Глеб (Путило 66), Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик 85)
Главный тренер: Криушенко Игорь.
Предупреждение: Лаптев 82
Судья: Рачковски Павел.
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