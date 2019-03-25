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Северная Ирландия обыграла Беларусь

вчера, 00:35
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Сборная Северной Ирландии одержала победу над командой Беларуси в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Белфаст, стадион Виндзор Парк

Северная Ирландия - Беларусь 2:1 (1:1)
Голы: Эванс 30, Магеннис 87 - Стасевич 33

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Даллас, Кэткарт, Эванс, Льюис, МакНэйр, Дэвис, Сэвилл, МакГинн (Магеннис 68), Лафферти (Бойс 79), Джонс (Фергюсон 85)
Главный тренер: О'Нил Майкл.

Беларусь: Климович, Драгун, Мартынович, Сиваков, Володько, Маевский, Шитов (Поляков 73), Глеб (Путило 66), Стасевич, Лаптев, Савицкий (Нехайчик 85)
Главный тренер: Криушенко Игорь.

Предупреждение: Лаптев 82

Судья: Рачковски Павел.

Ранее Россия одержала крупную победу над Казахстаном.

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Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   29 / 851
вчера в 17:15
Жаль, белорусам надо набирать очки.
vinyardrip
vinyardrip ответил cska plus
   428 / 851
вчера в 10:24
Совсем слабо выступают братья белорусы.
Ну да. После бельгии отошли? Че про своих писали? Ну вот и нех писать
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 07:57
Жаль белорусов
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 07:15
Совсем слабо выступают братья белорусы.
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 851
вчера в 04:38
Северная Ирландия нынче солидная команда.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 01:24
Чуть не дотерпели. Бум надеяться, что дома "отомстят"!!!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   55 / 851
вчера в 01:16
Зато тренеров белорусских у нас пруд пруди.
allemz
allemz ответил Kurt Bekelman
   73 / 851
вчера в 00:59
давно в Белфасте игры стали проходными?
Команды примерно одного уровня.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил allemz
   111 / 851
вчера в 00:56
Жаль, что Беларусь проиграла. Соперник проходной.
давно в Белфасте игры стали проходными?
allemz
allemz
   73 / 851
вчера в 00:47
Жаль, что Беларусь проиграла. Соперник проходной.
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 00:41
с трудом...
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