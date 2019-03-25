Словения и Северная Македония сыграли вничью

Сборная Словении не смогла обыграть команду Северной Македониии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Любляна, стадион Стожице Стэдиум
Словения - Северная Македония 1:1 (1:0)
Голы: Зайц 34 - Барди 47
Словения: Облак, Стоянович, Струна, Мевля, Йокич, Зайц (Захович 90), Крхин, Куртич, Иличич, Шпорар (Берич 71), Вербич (Чрнигой 84)
Главный тренер: Кек Матьяж.
Северная Македония: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Алиоски (Ристевски 90+3), Ристовски, Барди, Николов, Элмас, Пандев (Трайковски 76), Несторовски (Маркоски 88)
Главный тренер: Ангеловски Игор.
Предупреждения: Бейтулай 14, Несторовски 14, Муслиу 18, Николов 19, Иличич 19, Йокич 56
Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.
Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.
Вроде раньше просто Македония была. Или я что то путаю и еще Южная есть? Но они в футбол играть не умеют ;)
Вроде раньше просто Македония была. Или я что то путаю и еще Южная есть? Но они в футбол играть не умеют ;)