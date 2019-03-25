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Словения и Северная Македония сыграли вничью

вчера, 00:44
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Сборная Словении не смогла обыграть команду Северной Македониии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Любляна, стадион Стожице Стэдиум

Словения - Северная Македония 1:1 (1:0)
Голы: Зайц 34 - Барди 47

Словения: Облак, Стоянович, Струна, Мевля, Йокич, Зайц (Захович 90), Крхин, Куртич, Иличич, Шпорар (Берич 71), Вербич (Чрнигой 84)
Главный тренер: Кек Матьяж.

Северная Македония: Димитриевски, Бейтулай, Велкоски, Муслиу, Алиоски (Ристевски 90+3), Ристовски, Барди, Николов, Элмас, Пандев (Трайковски 76), Несторовски (Маркоски 88)
Главный тренер: Ангеловски Игор.

Предупреждения: Бейтулай 14, Несторовски 14, Муслиу 18, Николов 19, Иличич 19, Йокич 56

Судья: Эстрада Фернандес Хавьер.

Ранее словенцы сыграли вничью со сборной Израиля.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   585 / 851
вчера в 09:31
Результат не и́зменится
Jum13
Jum13
   21 / 851
вчера в 09:29
А Южная Македония - это Греция? Ох уж эти имперские амбиции Македонии со времён Александра Великого! )))
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 851
вчера в 07:25
Почему-то Македония внезапно стало называться Северной Македонией.
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 851
вчера в 07:25
Можно и дальше ещё поупражняться в переименовании стран.
STVA 1
STVA 1
   61 / 851
вчера в 06:30
В пользу Македонии ничья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 851
вчера в 04:59
Северная Македония...
Вроде раньше просто Македония была. Или я что то путаю и еще Южная есть? Но они в футбол играть не умеют ;)
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Евгений Быстров
   744 / 851
вчера в 04:47
Я иду покупать глобус Европы.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   248 / 851
вчера в 03:44
А есть еще Южная Македония?
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 01:42
договорняк? недооценка? или силы равны?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   111 / 851
вчера в 00:55
где Шуллер
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