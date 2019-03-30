Top.Mail.Ru
Почеттино: «„Ливерпуль“ был прав, что потратил £ 70 млн на защитника»

30 марта 2019, 06:35

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино убеждён, что критики зря осуждали «Ливерпуль» за трату £ 70 млн на центрального защитника Вирджила ван Дейка.

Когда «Ливерпуль» нуждался в усилении определённой позиции на поле, люди говорили, что тратить 70 млн фунтов на центрального защитника – это безумие.

Но «Ливерпуль» был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что в тот момент верили в то, что он лучший на своей позиции в Англии и сделает их сильнее. И они оказались правы.

Когда ты подписываешь игрока, который сделает твою команду лучше, то это не должно считаться завышенной суммой. Ведь если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или АПЛ, выгоднее будет потратить такие деньги.

Ранее Почеттино отмечал, что «Тоттенхэму» не хватает ресурсов для завоевания АПЛ или ЛЧ.

Klaus-S
Klaus-S
30 марта 2019 в 12:15
Думаю, если бы Почеттино дали летом денег на 2-3 топовых футболиста, они бы сейчас боролись бы за чемпионство. Хороший тренер.
Pronto
Pronto
30 марта 2019 в 09:48
Тут Поч прав.
Не его вина, что Леви все деньги вбухал в стадион-аналог питерской "Зенит-Арены".
Интересно будет посмотреть, кого летом прикупят шпоры, если прикупят, конечно.
ДАША Д
ДАША Д
30 марта 2019 в 08:21
А лучше вариантов и не было.
Van Vanovich
Van Vanovich
30 марта 2019 в 08:14
Он прав. Вообще в современном футболе и не думаешь что один игрок может усилить защиту. Придать уверенности команде. Это просто фантастический трансфер.
STVA 1
STVA 1
30 марта 2019 в 06:53
Ван Дейк один из лучших в мире
