Почеттино: «„Ливерпуль“ был прав, что потратил £ 70 млн на защитника»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино убеждён, что критики зря осуждали «Ливерпуль» за трату £ 70 млн на центрального защитника Вирджила ван Дейка.
Когда «Ливерпуль» нуждался в усилении определённой позиции на поле, люди говорили, что тратить 70 млн фунтов на центрального защитника – это безумие.
Но «Ливерпуль» был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что в тот момент верили в то, что он лучший на своей позиции в Англии и сделает их сильнее. И они оказались правы.
Когда ты подписываешь игрока, который сделает твою команду лучше, то это не должно считаться завышенной суммой. Ведь если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или АПЛ, выгоднее будет потратить такие деньги.
Ранее Почеттино отмечал, что «Тоттенхэму» не хватает ресурсов для завоевания АПЛ или ЛЧ.
Не его вина, что Леви все деньги вбухал в стадион-аналог питерской "Зенит-Арены".
Интересно будет посмотреть, кого летом прикупят шпоры, если прикупят, конечно.
