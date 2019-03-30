Почеттино: «„Ливерпуль“ был прав, что потратил £ 70 млн на защитника»

Наставник «Тоттенхэма» убеждён, что критики зря осуждали «Ливерпуль» за трату £ 70 млн на центрального защитника .

Когда «Ливерпуль» нуждался в усилении определённой позиции на поле, люди говорили, что тратить 70 млн фунтов на центрального защитника – это безумие.

Но «Ливерпуль» был прав. Они выбрали ван Дейка, потому что в тот момент верили в то, что он лучший на своей позиции в Англии и сделает их сильнее. И они оказались правы.