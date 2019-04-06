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Де Брюйне: «Я уже не в состоянии проводить по 70 приличных матчей за сезон»

сегодня, 04:59

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне отметил, что череда травм не позволяет ему вернуться на былой уровень физической формы.

Я провёл хороший матч с «Кардиффом», но в прошлом сезоне я мог делать это через каждые три дня на протяжении 60 или 70 матчей. Больше я не могу достичь такого результата.

На остаток сезона я выложусь на полную и надеюсь, что в конце мы сможем поднять над головой парочку трофеев.

Временами я чувствую, что мой сезон длится в два раза дольше, чем у других игроков, потому что после каждой травмы ты должен восстанавливаться, чтобы вернуться в строй. И у тебя может вообще не быть выходных, потому что ты должен работать над своим выздоровлением. Это выматывает сильнее, чем футбол.

Большую часть времени ты занимаешься этим самостоятельно, но ты должен это делать. Я это сделал и счастлив вернуться в строй. Мне уже 3-4 раза приходилось восстанавливаться после повреждений.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   138 / 925
сегодня в 06:45
Значит и зарплату нужно урезать.
shlifen
shlifen
   799 / 925
сегодня в 06:39
Интенсивность в лиге большая, нет зимнего перерыва и плюс он часто получает по ногам - как бы здоровья хватило доиграть до 33-35 =(
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 06:24
Что то рановато Кевин жалуется на здоровье.
Incredulous
Incredulous
   154 / 925
сегодня в 06:11
Всё, этот Де Брюйне сломался, несите другого.
STVA 1
STVA 1
   113 / 925
сегодня в 05:46
Вроде не старый
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