Вальверде: «Я бы не хотел, чтобы трибуны освистывали Гризманна»

сегодня, 03:54

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне игры с «Атлетико» в чемпионате Испании призвал болельщиков «сине-гранатовых» не свистеть в адрес форварда команды гостей Антуана Гризманна. Последнее время в СМИ всё чаще стали возникать слухи о вероятном летнем переходе француза в каталонский клуб.

Трибуны будут освистывать Гризманна? Я бы хотел, чтобы наши болельщики сосредоточились на нас, а не на соперниках. Я не люблю, когда на стадионе освистывают отдельных людей.

Вальверде также отметил, что «Барселоне» будет не хватать в этом матче полузащитника Артуро Видаля.