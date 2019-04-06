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Вальверде: «Я бы не хотел, чтобы трибуны освистывали Гризманна»

сегодня, 03:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико21:45 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне игры с «Атлетико» в чемпионате Испании призвал болельщиков «сине-гранатовых» не свистеть в адрес форварда команды гостей Антуана Гризманна. Последнее время в СМИ всё чаще стали возникать слухи о вероятном летнем переходе француза в каталонский клуб.

Трибуны будут освистывать Гризманна? Я бы хотел, чтобы наши болельщики сосредоточились на нас, а не на соперниках. Я не люблю, когда на стадионе освистывают отдельных людей.

Вальверде также отметил, что «Барселоне» будет не хватать в этом матче полузащитника Артуро Видаля.

Было бы просто замечательно, если бы Артуро Видаль смог сыграть с «Атлетико».

Его отсутствие является преимуществом для соперника, потому что мы теряем в мощности и характере.

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   437 / 925
сегодня в 06:09
Короче ничка походу
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 04:24
В любом случае матрасники опустят барсуков.
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