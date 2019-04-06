Вальверде: «Я бы не хотел, чтобы трибуны освистывали Гризманна»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне игры с «Атлетико» в чемпионате Испании призвал болельщиков «сине-гранатовых» не свистеть в адрес форварда команды гостей Антуана Гризманна. Последнее время в СМИ всё чаще стали возникать слухи о вероятном летнем переходе француза в каталонский клуб.
Трибуны будут освистывать Гризманна? Я бы хотел, чтобы наши болельщики сосредоточились на нас, а не на соперниках. Я не люблю, когда на стадионе освистывают отдельных людей.
Вальверде также отметил, что «Барселоне» будет не хватать в этом матче полузащитника Артуро Видаля.
Было бы просто замечательно, если бы Артуро Видаль смог сыграть с «Атлетико».
Его отсутствие является преимуществом для соперника, потому что мы теряем в мощности и характере.