ГлавнаяНовости

Эмери: «Я пришёл в „Арсенал“, чтобы завоёвывать титулы»

сегодня, 03:24

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях лондонского клуба.

«Арсенал» является большим клубом. Наша цель – быть среди лучших команд мира.

Я завоёвывал титулы с ПСЖ и «Севильей» и считаю, что здесь мы должны придерживаться таких же задач – выигрывать трофеи как в настоящем, так и в будущем.

Выиграть Премьер-Лигу тяжело, но наш прогресс должен быть стабилен. Мы должны построить серьёзную команду, которая имела бы возможность достичь этого результата. Я пришёл сюда именно для этого – чтобы помочь команде завоёвывать титулы и стать одной из лучших команд мира, за которую будут выступать лучшие игроки.

Это то, чем я занимался ранее, и то, что я хочу делать в будущем.

После победы над «Ньюкаслом» «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего третьим «Тоттенхэма» на 1 очко. Однако у подопечных Эмери есть матч в запасе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиМЮ вместо Бэйла решил побороться за трёх молодых игроков сборной Англии
Сегодня, 05:56 Комментарии3
Де Брюйне: «Я уже не в состоянии проводить по 70 приличных матчей за сезон»
Сегодня, 04:59 Комментарии5
Вальверде: «Я бы не хотел, чтобы трибуны освистывали Гризманна»
Сегодня, 03:54 Комментарии2
Зидан: «Сказать, что мы ужасно выглядели против „Валенсии“, было бы ложью»
Сегодня, 02:55 Комментарии4
Салах: «Вообще не думал о том, чтобы дать пас на Фирмино!»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Ван Дейк: «Проявили характер и заработали важные три очка»
Сегодня, 00:46 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   42 / 925
сегодня в 05:35
Удачи .
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 925
сегодня в 05:31
Начни с победы в ЛЕ!
ariec93
ariec93
   761 / 925
сегодня в 04:34
Много, кто приходил в Арсенал, так думал))
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 04:26
Арсенал и титулы разные понятия.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100