Эмери: «Я пришёл в „Арсенал“, чтобы завоёвывать титулы»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях лондонского клуба.

«Арсенал» является большим клубом. Наша цель – быть среди лучших команд мира.

Я завоёвывал титулы с ПСЖ и «Севильей» и считаю, что здесь мы должны придерживаться таких же задач – выигрывать трофеи как в настоящем, так и в будущем.

Выиграть Премьер-Лигу тяжело, но наш прогресс должен быть стабилен. Мы должны построить серьёзную команду, которая имела бы возможность достичь этого результата. Я пришёл сюда именно для этого – чтобы помочь команде завоёвывать титулы и стать одной из лучших команд мира, за которую будут выступать лучшие игроки.

Это то, чем я занимался ранее, и то, что я хочу делать в будущем.