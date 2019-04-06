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Гвардиола не злится на Менди из-за его недавнего похода в ночной клуб

сегодня, 07:01

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что защитник команды Бенжамен Менди был замечен в ночном клубе в день игры с «Фулхэмом». Стоит отметить, что 24-летний француз не был включён в заявку на матч из-за травмы.

Мы не должны его осуждать, ведь Менди провёл так мало матчей. Он был травмирован большую часть сезона.

Конечно, я им доволен. Он хороший и забавный парень с большим сердцем.

Мы хотим, чтобы он больше не травмировал своё колено. Он нужен нам здоровым. Надеюсь, он будет готов к оставшимся матчам.

Гвардиола также рассказал, что Менди может сыграть в полуфинальном матче Кубка Англии с «Брайтоном».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   36 / 925
сегодня в 09:28
все логично, ведь больше левых защиитников не осталось в самый важный кусок сезона, и Зина дернул заднюю поверхность бедра. Гвардиола не глупый человек, ему нужен левый деф на поле, нужен срочно, и нужен мотивированный и в хорошем настроении.
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 07:36
Большой психолог Пеп.
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