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«Локомотив» может предложить Ротенбергу новый игровой контракт

сегодня, 22:38

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о ситуации с травмированным защитником Борисом Ротенбергом.

Ротенберг в декабре повредил крестообразную связку колена. По словам агента игрока, он может пропустить еще год.

Мы с Борисом постоянно в контакте. Зависит все от того, что, когда и в какие сроки будет. Сначала были одни прогнозы, потом возникли, скажем так, дополнительные проблемы. Борис — член команды, и мы будем думать, как его поддержать. Тем более что травму он получил в результате спортивной деятельности. Но самое главное сейчас — чтобы он был здоров, чтобы вернулся, решив те проблемы, которые существуют. Тогда сядем и будем решать.

Будем рассматривать разные варианты. Это может быть и трудоустройство, и игровой контракт. Посмотрим. Главное — купировать проблему, начать процесс лечения и понять сроки восстановления. Потому что разброс прогнозов относительно этих сроков слишком велик, чтобы сегодня прогнозировать, как мы будем дальше с Борисом выстраивать отношения.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 980
сегодня в 23:11
куда же денутся...
Sunny.
Sunny.
   109 / 980
сегодня в 22:55
Надо продлевать, даже травмированный очень полезен ..точнее его папа
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