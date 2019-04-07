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Кикнадзе: «„Локомотив“ остается в чемпионской гонке»

сегодня, 22:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Игра получилась раздробленной. Обе команды лучше проявили себя в защите, чем в атаке. Такого цельного впечатления, как матч с «Краснодаром», эта игра не оставила. Быть недовольным ей не приходится — в матче с сильным соперником нашли в себе силы обострить и сравнять счет.

Молодцы. А для достижения турнирных задач — не тех, что были официально объявлены советом директоров, а тех, которые каждый сам для себя загадывает, — конечно же, два очка еще надо было брать. Было бы легче. Но посмотрим, все впереди, и чемпионат еще не заканчивается. Никаких сомнений, что мы по-прежнему в чемпионской гонке. Да, немножко сбавили. Сегодня бились, проявили желание. С точки зрения характера упрекнуть ребят не в чем.

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