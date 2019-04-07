ГлавнаяНовости

Сёмин: «Всем по очку - и нормально!»

сегодня, 21:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Чего грустные-то? Всем по очку - и нормально!

Все, что говорил команде, остается в раздевалке. Зачем мотивировать на «Зенит»? Это лидер, всегда борется за чемпионское звание. Особенно мотивировать не надо было. Второй тайм провели лучше, в первом были скованы. Мяч, правда, контролировали. Единственное, чего не было, — ударов, было много лишних пасов. Во втором тайме владели инициативой, но контратаки пропускали. Хорошо, что мы подходим к штрафной, что моменты есть. Дальше будем учиться бить.

Если бы до игры спросили — на ничью не был бы согласен. А сейчас доволен. В целом мы движемся вперед, есть еще 8 туров. Будем бороться.

Оснований выпустить Эдера вместо Смолова было много. Смолов сыграл предыдущий матч [в Кубке], был маленький перерыв. Нам не хватило одного дня для того, чтобы быть в лучших физических кондициях. Игорь Денисов тоже поэтому не играл. Ротация же должна быть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бабаев: «Есть шансы, что Влашич останется в ЦСКА»
Сегодня, 21:49 Комментарии1
Мещеряков: «Судья матча „Локомотив“ - „Зенит“ не попал в игру»
Сегодня, 21:30 Комментарии8
Аршавин: «Игроки „Зенита“ могут быть довольны ничьей»
Сегодня, 21:26 Комментарии2
Ракицкий - о ничьей с «Локомотивом»: «Нам не повезло»
Сегодня, 21:21 Комментарии5
Каррера отказался отвечать на критику Андрея Федуна
Сегодня, 21:12 Комментарии11
Гильерме: «Я знал, что Ракицкий хорошо исполняет штрафные»
Сегодня, 21:11 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   67 / 983
сегодня в 21:53
А наши пупсики даже очко не смогли спасти
Footbolista
Footbolista
   11 / 983
сегодня в 21:45
Кто о чем, а немытые про баню)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 983
сегодня в 21:43
Спартачи так же в бане примерно говорят)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 983
сегодня в 21:39
Респект,мои слова,первый удар и сразу гол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100