Сёмин: «Всем по очку - и нормально!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Чего грустные-то? Всем по очку - и нормально!

Все, что говорил команде, остается в раздевалке. Зачем мотивировать на «Зенит»? Это лидер, всегда борется за чемпионское звание. Особенно мотивировать не надо было. Второй тайм провели лучше, в первом были скованы. Мяч, правда, контролировали. Единственное, чего не было, — ударов, было много лишних пасов. Во втором тайме владели инициативой, но контратаки пропускали. Хорошо, что мы подходим к штрафной, что моменты есть. Дальше будем учиться бить.

Если бы до игры спросили — на ничью не был бы согласен. А сейчас доволен. В целом мы движемся вперед, есть еще 8 туров. Будем бороться.

Оснований выпустить Эдера вместо Смолова было много. Смолов сыграл предыдущий матч [в Кубке], был маленький перерыв. Нам не хватило одного дня для того, чтобы быть в лучших физических кондициях. Игорь Денисов тоже поэтому не играл. Ротация же должна быть.