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Бабаев: «Есть шансы, что Влашич останется в ЦСКА»

сегодня, 21:49

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с полузащитником команды Николой Влашичем.

Права на футболиста принадлежат «Эвертону», а ЦСКА арендовал футболиста до конца этого сезона. 

– Какова ситуация с будущим Влашича? Английские СМИ пишут, что «Эвертон» рассчитывает на хорвата в следующем сезоне и вернет его назад.

– Мы в активной стадии переговоров с английским клубом. Я очень надеюсь, что они для нас завершатся успешно. Хотя, стоит признать, что ситуация непростая. Поскольку у «Эвертона» есть по этому футболисту несколько предложений от европейских команд. Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА. У его агента, с которым мы буквально вчера общались, тоже. Так что работа ведется. Думаю, в ближайшее время наступит ясность.

ЦСКА хочет продлить аренду Влашича?

– Рассматриваются все варианты. Ведь конкуренция очень высокая. Сейчас ситуация сложнее, чем летом, хотя и тогда трансфер получился непростым. Но теперь увеличилось количество клубов, которые готовы выкупать Влашича – причем за довольно существенные деньги.

– Но шансы, что хорват останется в ЦСКА, есть?

– Да, есть.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
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сегодня в 21:53
Влашича хотел бы видеть в нашем чемпе
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