ГлавнаяНовости

Дриусси: «Судьба чемпионского титула зависит только от нас»

сегодня, 22:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Очень грустно, что забил автогол. Быстрая атака соперника, я был уверен, что последует передача на дальнюю штангу, попытался прервать ее, но мне не повезло – мяч срезался в наши ворота. Но ситуация в таблице все еще в наших руках, все зависит от нас – это самое главное.

Для победы не хватило чуть-чуть спокойствия и точности в завершении атак – моментов ведь создали много. Нужно сделать выводы и продолжать держать свой уровень. Поцелуй Оздоева перед штрафным? Пусть он продолжает – это приносит нам удачу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боярский: «Шансы „Зенита“ на чемпионство оцениваю в 90 %»
Сегодня, 23:14 Комментарии3
Ринат Билялетдинов: «У „Зенита“ нечемпионская игра»
Сегодня, 22:54 Комментарии7
Слухи«Локомотив» может предложить Ротенбергу новый игровой контракт
Сегодня, 22:38 Комментарии2
Кикнадзе: «„Локомотив“ остается в чемпионской гонке»
Сегодня, 22:28 Комментарии0
Бабаев: «Есть шансы, что Влашич останется в ЦСКА»
Сегодня, 21:49 Комментарии28
Сёмин: «Всем по очку - и нормально!»
Сегодня, 21:38 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
time out
time out
   103 / 980
сегодня в 23:09
Голевые слюни поцелуя Оздоева закончились. Чемпионство в опасности.
Fleischjager
Fleischjager
   401 / 980
сегодня в 22:56
работай парень все бывает Зенит с тобой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100