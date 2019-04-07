Дриусси: «Судьба чемпионского титула зависит только от нас»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал ничью с «Локомотивом».

Очень грустно, что забил автогол. Быстрая атака соперника, я был уверен, что последует передача на дальнюю штангу, попытался прервать ее, но мне не повезло – мяч срезался в наши ворота. Но ситуация в таблице все еще в наших руках, все зависит от нас – это самое главное.

Для победы не хватило чуть-чуть спокойствия и точности в завершении атак – моментов ведь создали много. Нужно сделать выводы и продолжать держать свой уровень. Поцелуй Оздоева перед штрафным? Пусть он продолжает – это приносит нам удачу.