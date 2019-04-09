сегодня, 18:36

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич избежал дисквалификации, которая могла последовать за намеренный удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли. Дисциплинарный комитет Серии А не увидел в действиях Манджукича злого умысла.

Напомним, что «Ювентус» и «Милан» встречались в эти выходные в рамках Серии А. Туринцы победили со счетом 2:1.