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Манджукич избежал дисквалификации

сегодня, 18:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич избежал дисквалификации, которая могла последовать за намеренный удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли. Дисциплинарный комитет Серии А не увидел в действиях Манджукича злого умысла.

Напомним, что «Ювентус» и «Милан» встречались в эти выходные в рамках Серии А. Туринцы победили со счетом 2:1.

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Все комментарии
oncha
oncha
   70 / 951
сегодня в 19:13
Когда-нибудь за это все равно ответит.
Ozabot
Ozabot
   348 / 951
сегодня в 19:05
Хз, Кессье как-то наступил на ногу игрока, который сам в него в подкате влетел, так его сразу выгнали с поля, еще и дисквалификацию получил. А тут намеренно пнул и хоть бы хны. В любом случае, должны брать за жабры сотрудников системы VAR, ибо свою работу они не выполняют.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   32 / 951
сегодня в 18:52
Ну этот марио со времён баварии с гнильцой
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   137 / 951
сегодня в 18:43
Что и следовало ожидать! Я сразу же сказал что если ни судья ни VAR ничего не заметили , то зачем гнать пургу? Судья даже не обратил внимания на это, значит так было и это был обычный игровой момент , которых происходит десятки во время игры!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   117 / 951
сегодня в 18:42
Странная новость,дисциплинарный комитет серии А не увидел злого умысла,но тем кто печатает тут новость видимо виднее,они все равно пишут "намеренный удар ногой"....
ZjzoRe
ZjzoRe
   269 / 951
сегодня в 18:41
кто бы сомневался, что игрок кабинетуса избежит наказания
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 951
сегодня в 18:40
Честно говоря, подобный бред в Италии уже достал.

То судья ставит левейший пенальти на 125 минуте игры из 120 в Кубке в ворота "Лацио" и все ок. Он дальше судит, никаких вопросов.

Тут Манджукич специально бьет сзади ногой игрока - даже слепая макака увидит, что это специально - и "у него не было злого умысла".

Мне многие команды Италии симпатичны, в том числе "Юве", но постоянно судить в пользу топ-команд и говорить, что черное - это белое - это не перебор бы?

Судейская мафия Италии, епт.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   69 / 951
сегодня в 18:37
Отделался легким испугом.
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