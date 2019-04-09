Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич избежал дисквалификации, которая могла последовать за намеренный удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли. Дисциплинарный комитет Серии А не увидел в действиях Манджукича злого умысла.
Напомним, что «Ювентус» и «Милан» встречались в эти выходные в рамках Серии А. Туринцы победили со счетом 2:1.
То судья ставит левейший пенальти на 125 минуте игры из 120 в Кубке в ворота "Лацио" и все ок. Он дальше судит, никаких вопросов.
Тут Манджукич специально бьет сзади ногой игрока - даже слепая макака увидит, что это специально - и "у него не было злого умысла".
Мне многие команды Италии симпатичны, в том числе "Юве", но постоянно судить в пользу топ-команд и говорить, что черное - это белое - это не перебор бы?
Судейская мафия Италии, епт.
То судья ставит левейший пенальти на 125 минуте игры из 120 в Кубке в ворота "Лацио" и все ок. Он дальше судит, никаких вопросов.
Тут Манджукич специально бьет сзади ногой игрока - даже слепая макака увидит, что это специально - и "у него не было злого умысла".
Мне многие команды Италии симпатичны, в том числе "Юве", но постоянно судить в пользу топ-команд и говорить, что черное - это белое - это не перебор бы?
Судейская мафия Италии, епт.