сегодня, 11:42

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может получить дисквалификацию на четыре матча.

Такие санкции могут последовать в адрес хорватского футболиста за намеренный удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли.

Федерация футбола Италии попросила внимательно рассмотреть данный инцидент. Однако есть вероятность, что все обвинения пойдут в сторону системы ВАР и судейства, которые не смогли увидеть эпизод во время встречи.