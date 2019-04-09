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Манджукич может получить дисквалификацию на четыре матча

сегодня, 11:42

Сообщается, что нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может получить дисквалификацию на четыре матча. 

Такие санкции могут последовать в адрес хорватского футболиста за намеренный удар ногой защитника «Милана» Алессио Романьоли

Федерация футбола Италии попросила внимательно рассмотреть данный инцидент. Однако есть вероятность, что все обвинения пойдут в сторону системы ВАР и судейства, которые не смогли увидеть эпизод во время встречи. 

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амурец
амурец
   71 / 948
сегодня в 12:10
пусть отдохнёт Ювентусу уже можно играть резервистами
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   153 / 948
сегодня в 12:10
Безумие! Скоро будет рассматривать после матчей кто чего сказал обидного на поле между игроками! Зачем нужен такой VAR? То судья якобы ошибся, то ещё чего-то . Это получается что ещё нужен контроль над судьями? Раз не заметил вовремя игры - значит не заметил! Значит эпизод не стоил того чтобы на нем акцентировать внимание, значит это был обычный игровой эпизод коих
мы видим множество во время матчей! Это мое мнение
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   165 / 948
сегодня в 11:56
Это уже не важно, Юве выиграл Скудетто.
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