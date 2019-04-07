Руни получил первую красную карточку в чемпионате США

сегодня, 11:31

Английский нападающий Уэйн Руни, представляющий цвета «Ди Си Юнайтед», получил свое первое удаление в чемпионате США .

Изначально арбитр расценил подкат форварда как не слишком грубое нарушение и показал ему желтую карточку, но просмотр видеоповорта переубедил рефери.

«Ди Си Юнайтед» без Руни потерпел первое поражение в сезоне от ФК «Лос-Анджелес» (0:4).

Напомним, лишь недавно Руни выдал яркий матч и принес своей команде победу.