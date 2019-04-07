Руни получил первую красную карточку в чемпионате США

Английский нападающий Уэйн Руни, представляющий цвета «Ди Си Юнайтед», получил свое первое удаление в чемпионате США.
Изначально арбитр расценил подкат форварда как не слишком грубое нарушение и показал ему желтую карточку, но просмотр видеоповорта переубедил рефери.
«Ди Си Юнайтед» без Руни потерпел первое поражение в сезоне от ФК «Лос-Анджелес» (0:4).
ROONEY SEES RED! 📕 #DCvLAFC https://t.co/g2jvLPoF51— Major League Soccer (@MLS) 6 апреля 2019 г.
Напомним, лишь недавно Руни выдал яркий матч и принес своей команде победу.