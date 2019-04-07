ГлавнаяНовости

Руни получил первую красную карточку в чемпионате США

сегодня, 11:31
Вашингтон Ди Си ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Вашингтон Ди Си Юнайтед0 : 4Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ФКЛос-Анджелес ФКМатч завершен

Английский нападающий Уэйн Руни, представляющий цвета «Ди Си Юнайтед», получил свое первое удаление в чемпионате США.

Изначально арбитр расценил подкат форварда как не слишком грубое нарушение и показал ему желтую карточку, но просмотр видеоповорта переубедил рефери.

«Ди Си Юнайтед» без Руни потерпел первое поражение в сезоне от ФК «Лос-Анджелес» (0:4). 

Напомним, лишь недавно Руни выдал яркий матч и принес своей команде победу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Манджукича могут дисквалифицировать за удар ногой Романьоли
Сегодня, 11:56 ВидеоКомментарии1
СлухиДиего Коста оскорбил мать арбитра и может пропустить 8 матчей
Сегодня, 10:10 Комментарии33
Ахметов не сыграет с «Оренбургом»
Вчера, 20:46 Комментарии7
ПСЖ оштрафовал Рабьо за лайк в инстаграме
Вчера, 18:39 Комментарии3
С Хеннесcи сняли обвинения в демонстрации нацистского приветствия
05 апреля ФотоКомментарии6
«Вердер» оштрафован на 59 тысяч евро
03 апреля Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
ДСА
ДСА
   156 / 977
сегодня в 11:56
Иногда и такое бывает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100