Ругани обещает сделать всё возможное, чтобы достойно заменить Кьеллини

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился ожиданиями от противостояния с «Аяксом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Оборонец выйдет в основе вместо травмированного Джорджо Кьеллини.

Все мы знаем, насколько важен Джорджо для команды. Сделаю всё возможное, чтобы его потеря не отразилась на нас слишком болезненно. Готовлюсь к матчу с энтузиазмом. Это момент, о котором я мечтал с детства.

«Аякс» - техничная, талантливая и выносливая команда. Нам нужно сыграть надежно и сосредоточенно. Надеюсь, что для нас это только начало, а не конец. Намереваюсь доказать, что я заслуживаю играть в таких матчах. Я нахожусь в команде чемпионов и понимаю, насколько сложно найти в ней место.

Роналду выглядит так же, как и всегда. Он в хорошей форме и очень важен для нас. Мы рады, что он будет с нами завтра.