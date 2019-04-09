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Ругани обещает сделать всё возможное, чтобы достойно заменить Кьеллини

сегодня, 21:16
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани поделился ожиданиями от противостояния с «Аяксом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Оборонец выйдет в основе вместо травмированного Джорджо Кьеллини.

Все мы знаем, насколько важен Джорджо для команды. Сделаю всё возможное, чтобы его потеря не отразилась на нас слишком болезненно. Готовлюсь к матчу с энтузиазмом. Это момент, о котором я мечтал с детства. 

«Аякс» - техничная, талантливая и выносливая команда. Нам нужно сыграть надежно и сосредоточенно. Надеюсь, что для нас это только начало, а не конец. Намереваюсь доказать, что я заслуживаю играть в таких матчах. Я нахожусь в команде чемпионов и понимаю, насколько сложно найти в ней место.

Роналду выглядит так же, как и всегда. Он в хорошей форме и очень важен для нас. Мы рады, что он будет с нами завтра.

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Бестрофейный
Бестрофейный
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сегодня в 21:25
Удачи Ругани!
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