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Вальверде: «Задача „Барселоны“ - забить на „Олд Траффорд“»

сегодня, 20:07
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

У «Юнайтед» в рукаве припрятано гораздо больше козырей, чем одни лишь стандартные положения. Их взбодрил успех в Париже и результаты последних месяцев. Мы хотим пройти дальше и должны остерегаться их стандартов, навыков игроков и болельщиков команды.

Мы не планируем ничего особенного, чтобы добиться результата. Хотим забить на выезде, поскольку в предыдущих встречах приходилось много забивать дома. Выйдем на поле с задачей победить. В таких матчах ты не думаешь лишь о том, чтобы либо защищаться, либо атаковать. Нужно комбинировать.

«Юнайтед» испытывает проблемы с травмами? У них и в Париже были травмированные игроки, но это не стало для МЮ проблемой! В играх такого ранга стремление выиграть компенсирует травмы.

Амбиции «Барселоны»? Все большие команды хотят победить в турнире, и мы - не исключение. «Юнайтед» тоже считает, что выиграет Лигу чемпионов. Шансы есть и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Сити». Все хотят победить. Мы уверены в себе и хорошо реагируем на трудности, возникающие в этом сезоне.

Ранее о встрече порассуждал и наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Agamaga
   13 / 950
сегодня в 21:33
в Амстердаме?
Если Барселонаа туда доберётся)
Groove000
Groove000 ответил Санкт-Ватутинки
   161 / 950
сегодня в 21:11
0:4 ПСЖ, 0:3 Ювентус, 1:1 Челси, 0:3 Рома, 0:0 Лион. Ну так себе с выездными голами в плейофф за последние 3 года.
Да, это походу уже вошло в привычку
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   61 / 950
сегодня в 21:06
0:4 ПСЖ, 0:3 Ювентус, 1:1 Челси, 0:3 Рома, 0:0 Лион. Ну так себе с выездными голами в плейофф за последние 3 года.
Agamaga
Agamaga ответил Великий Князь
   186 / 950
сегодня в 20:56
Значит судья всё для этого сделает.
в Амстердаме?
Agamaga
Agamaga
   186 / 950
сегодня в 20:56
МЮ не выстоит, уверен.
starche
starche
   211 / 950
сегодня в 20:38
Лучше забить парочку этой недокоманде.
Великий Князь
Великий Князь
   13 / 950
сегодня в 20:14
Значит судья всё для этого сделает.
Alladins
Alladins
   42 / 950
сегодня в 20:09
Хорошей игры!
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