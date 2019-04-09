Вальверде: «Задача „Барселоны“ - забить на „Олд Траффорд“»

Рулевой «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

У «Юнайтед» в рукаве припрятано гораздо больше козырей, чем одни лишь стандартные положения. Их взбодрил успех в Париже и результаты последних месяцев. Мы хотим пройти дальше и должны остерегаться их стандартов, навыков игроков и болельщиков команды.

Мы не планируем ничего особенного, чтобы добиться результата. Хотим забить на выезде, поскольку в предыдущих встречах приходилось много забивать дома. Выйдем на поле с задачей победить. В таких матчах ты не думаешь лишь о том, чтобы либо защищаться, либо атаковать. Нужно комбинировать.

«Юнайтед» испытывает проблемы с травмами? У них и в Париже были травмированные игроки, но это не стало для МЮ проблемой! В играх такого ранга стремление выиграть компенсирует травмы.

Амбиции «Барселоны»? Все большие команды хотят победить в турнире, и мы - не исключение. «Юнайтед» тоже считает, что выиграет Лигу чемпионов. Шансы есть и у «Ливерпуля», и у «Манчестер Сити». Все хотят победить. Мы уверены в себе и хорошо реагируем на трудности, возникающие в этом сезоне.