Аллегри: «И думать нельзя о том, что мы уедем из Амстердама без гола»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в интервью Sky Sports Italia поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Мы должны больше атаковать и сыграть храбрее, чем против «Атлетико». И думать нельзя о том, что мы уедем из Амстердама без гола. Не всегда получается перевернуть противостояние так, как в случае с «Атлетико».

Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не сможем рассчитывать на Кьеллини и Эмре Джана, но остальные в порядке. Важно, что в составе Дуглас Коста, Дибала хорошо потренировался утром, Ругани сыграет в центре защиты.