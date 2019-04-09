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Аллегри: «И думать нельзя о том, что мы уедем из Амстердама без гола»

сегодня, 20:44
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в интервью Sky Sports Italia поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Мы должны больше атаковать и сыграть храбрее, чем против «Атлетико». И думать нельзя о том, что мы уедем из Амстердама без гола. Не всегда получается перевернуть противостояние так, как в случае с «Атлетико».

Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не сможем рассчитывать на Кьеллини и Эмре Джана, но остальные в порядке. Важно, что в составе Дуглас Коста, Дибала хорошо потренировался утром, Ругани сыграет в центре защиты.

Команды рассудит испанский арбитр Гранде Карлос Дель Серро.

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Все комментарии
obana777
obana777
   163 / 950
сегодня в 21:28
Посмотрим. Аяксу победы с крупным счетом, всухую!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   352 / 950
сегодня в 21:20
конечно амстердамцы больше,чем один гол забьют,так что сухими не уедете,тем более воротник дырявый. Тадич и дейонг с компанией напихают по самые не могу, правда могут рефери аннулировать за пару тачек типа феррари.
Артемкa
Артемкa
   505 / 950
сегодня в 21:11
если что, Роналду в Турине снова зарешает
Kresi frok
Kresi frok
   303 / 950
сегодня в 20:50
Интересная встреча. Интрига будет!
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