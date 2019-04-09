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Пике: «Мы не чувствуем давления перед игрой с МЮ. За долгое время привыкли»

сегодня, 19:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не сомневается, что его команда сможет обыграть «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Каждый год отличается от предыдущего. Мы достигли финала Кубка Испании и, на мой взгляд, играем очень хорошо. Я знаю, насколько сложно будет на «Олд Траффорд». Нужно увезти на «Камп Ноу» хороший результат.

Будем стараться контролировать мяч, «Манчестер Юнайтед» сыграет на контратаках. У них есть быстрые игроки: Рэшфорд, Лукаку. Типичная английская команда, высокая и сильная. Очень важно контролировать игру и не пропустить.

Давления мы не чувствуем, привыкли к нему за долгое время. Многие игроки нашей команды выигрывали один титул или больше. Давление - это когда 15 лет не можешь выиграть титул.

Наша команда достаточно опытна. Мы играли на стадионах с такой атмосферой, как на «Олд Траффорд». Она поможет «Юнайтед», но мы больше заботимся о своей игре. Английские арены громкие, но мы готовы к этому.

Я видел в записи матч «Юнайтед» против ПСЖ. Это хороший пример того, что никогда нельзя сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед», нужно выполнять свою работу до конца. Мы знаем, насколько опасен соперник.

Команды в завтрашнем поединке рассудит итальянец Джанлукка Рокки.

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