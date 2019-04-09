Пике: «В „Манчестер Юнайтед“ я превратился из мальчика в мужчину»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о главном тренере манкунианцев Оле-Гуннаре Сульшере. Напомним, оборонец успел поиграть с Сульшером в составе «красных дьяволов».

Я запомнил его как прекрасного одноклубника. Я был молод, а он был одним из самых возрастных игроков. Безусловно, Сульшер помог мне адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу. Играть с ним в одной команде - отличный опыт. Я рад, что у него всё получается в «Манчестер Юнайтед». Они часто побеждают и стали играть намного лучше. Завтра будет сложный матч, мы надеемся выиграть.

Это особенная игра для меня. В «Манчестер Юнайтед» я превратился из мальчика в мужчину. Я многому здесь научился, не только на поле, но и вне его. Я играл здесь с 17 до 21 года, набрался необходимого опыта, чтобы стать профессионалом. Были и хорошие, и плохие моменты. Возвращаюсь сюда уже совсем другим человеком.