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Пике: «В „Манчестер Юнайтед“ я превратился из мальчика в мужчину»

сегодня, 19:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в преддверии матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о главном тренере манкунианцев Оле-Гуннаре Сульшере. Напомним, оборонец успел поиграть с Сульшером в составе «красных дьяволов».

Я запомнил его как прекрасного одноклубника. Я был молод, а он был одним из самых возрастных игроков. Безусловно, Сульшер помог мне адаптироваться в клубе, привыкнуть к городу. Играть с ним в одной команде - отличный опыт. Я рад, что у него всё получается в «Манчестер Юнайтед». Они часто побеждают и стали играть намного лучше. Завтра будет сложный матч, мы надеемся выиграть.

Это особенная игра для меня. В «Манчестер Юнайтед» я превратился из мальчика в мужчину. Я многому здесь научился, не только на поле, но и вне его. Я играл здесь с 17 до 21 года, набрался необходимого опыта, чтобы стать профессионалом. Были и хорошие, и плохие моменты. Возвращаюсь сюда уже совсем другим человеком.

Команды рассудит итальянец Джанлукка Рокки.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   31 / 950
сегодня в 19:56
Несколько двусмысленная фраза в заголовке. Понимай как хочешь...
Bavaria_M
Bavaria_M
   359 / 950
сегодня в 19:55
А в барсе из мужика в женщину? Хм как интересно
No problem
No problem
   126 / 950
сегодня в 19:36
*Возвращяюсь сюда как опытный ПОДКАБЛУК*,забыл добавить Шакирыч).
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