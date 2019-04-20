Моуриньо: «С вылетом Роналду из ЛЧ Месси – главный претендент на ЗМ»

Португальский специалист Жозе Моуриньо отметил, что результаты Лиги чемпионов будут очень важны при определении лучшего игрока 2019 года. «Барселона» вместе с Лионелем Месси одолела «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ливерпулем». «Ювентус» с Криштиану Роналду на стадии 1/4 финала покинул ЛЧ , уступив «Аяксу».

Месси проводит феноменальный сезон и, с вылетом «Ювентуса» и Криштиану Роналду из Лиги чемпионов, он понимает – «Золотой мяч» ждёт, что Лионель заберёт его себе.

Я бы сказал, что «Барселона» чуть больший фаворит, чем «Ливерпуль», но думаю, что в целом их шансы на выход в финал – 50 на 50.