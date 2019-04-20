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Моуриньо: «С вылетом Роналду из ЛЧ Месси – главный претендент на ЗМ»

20 апреля 2019, 03:45

Португальский специалист Жозе Моуриньо отметил, что результаты Лиги чемпионов будут очень важны при определении лучшего игрока 2019 года. «Барселона» вместе с Лионелем Месси одолела «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Ливерпулем». «Ювентус» с Криштиану Роналду на стадии 1/4 финала покинул ЛЧ, уступив «Аяксу».

Месси проводит феноменальный сезон и, с вылетом «Ювентуса» и Криштиану Роналду из Лиги чемпионов, он понимает – «Золотой мяч» ждёт, что Лионель заберёт его себе.

Я бы сказал, что «Барселона» чуть больший фаворит, чем «Ливерпуль», но думаю, что в целом их шансы на выход в финал – 50 на 50.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Lionel Messi-10
   57 / 959
20 апреля в 14:02
Ван Дейк.
cevin cigan
cevin cigan ответил neomessi
   380 / 959
20 апреля в 13:43
Боже что с тобой! Причем тут вылет Юве? Ты на игру смотри! У тебя мозоль в глазах под именем кристина. Вытрите глаза уважаемый персофан КР. Лео в этом году по всем параметрам превосходит вашего пеналду.
Ну по каким таким параметрам Ла-Лига?(которая всем по хрену?) Это для вас показатель? Несколько лет гномяра лучший в лол-лиги и что??? Засовывали в номинацию и брал дырку от бублика! Ты тоже очнись. Я тебе за ЛЧ,а ты про сто голов лол лиги.
neomessi
neomessi ответил cevin cigan
   145 / 959
20 апреля в 11:55
Боже что с тобой! Причем тут вылет Юве?
Ты на игру смотри! У тебя мозоль в глазах под именем кристина. Вытрите глаза уважаемый персофан КР.
Лео в этом году по всем параметрам превосходит вашего пеналду.
амурец
амурец
   81 / 959
20 апреля в 11:22
если Барселона возьмёт ЛЧ то конечно ЗМ получит Месси без вопросов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 10:55
Рон в этом году скучен и убог. Пролёт по всем "номинациям", хоть в сборной, хоть в клубе...
Alex12357
Alex12357
   405 / 959
20 апреля в 10:23
Да Меське нужно брать Испанское гражданство ,в Аргентине ему делать нечего,пинком вышибут ,а в Испании пока дураки есть ,можно себе славу зарабатывать!!!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
20 апреля в 10:11
Пеналду не должно быть даже в 20-ке претендентов.
Опозорился и показал свою слабость в неумении выигрывать не пенальти и арбитров
cevin cigan
cevin cigan ответил neomessi
   380 / 959
20 апреля в 10:04
Роналду в этом сезоне вообще не соперник Лео.
Но это же в силу обстоятельств(вылет Юве из злосчастной ЛЧ). Уж ТТХ с их обороной Рон бы точно клепанул пару мячиков,а там как знать. Поэтому у гном комфортный гадикап над всеми.
neomessi
neomessi
   145 / 959
20 апреля в 09:57
Роналду в этом сезоне вообще не соперник Лео.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   665 / 959
20 апреля в 08:56
Был тренером, стал Нострадамусом.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 08:41
Лига Чемпионов почти всегда была определяющей (когда нет ЧМ,ЧЕ). Всё закономерно,кто выиграет из пары Ливер-Барса и заберёт мячик(при всём уважении к победителям пары ТТХ-Аякс)
Belgie2009
Belgie2009
   944 / 959
20 апреля в 06:50
Скорее всего Ливер возьмет ЛЧ
ДСА
ДСА
   132 / 959
20 апреля в 05:46
Если Месси выиграет Лигу Чемпионов, то тут без вариантов первый.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 04:35
Без Нырялды Юве дальше проходил в ЛЧ!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 959
20 апреля в 04:30
Он и без вылета не был соперником Месси.
Тем более после того, как ушёл от влиятельного Переса.
Соперник Месси наверное только Мане и даже не Салах, ну от трофеев многое будет зависеть
Остапчук 67
Остапчук 67
   763 / 959
20 апреля в 04:28
"Обыкновенный" напоминает о себе.
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