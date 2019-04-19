Очоа: «Мечтаю сыграть на ЧМ-2026»

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа заявил, что планирует играть в футбол до 40 лет.

Глядя на Касильяса и Буффона, я тоже хочу играть долго. У меня никогда не было серьезных травм, я хорошо себя чувствую, поэтому надеюсь максимально продлить срок своей игры. Мечтал закончить карьеру на домашнем чемпионате мира 2026 года, но нужно идти шаг за шагом и уступать дорогу молодым, если потребуется.