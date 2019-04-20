Вальверде: «Что мне сказать о Месси? Он бьёт все рекорды»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча 33-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» высказался о капитане своей команды Лионеле Месси.

Что я могу сказать о Лео? Он бьёт все рекорды, а те, что ещё не побил, побьёт в будущем. Он всегда заставляет публику ждать от него чего-то особенного и доставляет ей это.

Мы знаем, что он из себя представляет, какую значимость он имеет с глобальной точки зрения, и наслаждаемся этим.