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Вальверде: «Что мне сказать о Месси? Он бьёт все рекорды»

20 апреля 2019, 02:49
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде накануне матча 33-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» высказался о капитане своей команды Лионеле Месси.

Что я могу сказать о Лео? Он бьёт все рекорды, а те, что ещё не побил, побьёт в будущем. Он всегда заставляет публику ждать от него чего-то особенного и доставляет ей это.

Мы знаем, что он из себя представляет, какую значимость он имеет с глобальной точки зрения, и наслаждаемся этим.

Напомним, Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов и признан лучшим игроком недели в этом турнире.

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Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Октябрь 1917
   213 / 959
21 апреля в 12:06
Он бы еще в сборной так играл.
С такими днарями как в аргентинской сборной и дворовый футбол не выиграешь =)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   660 / 959
20 апреля в 04:31
Он бы еще в сборной так играл.
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