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Бенитес: «Хочу поработать ещё 11 лет и снова выиграть Лигу чемпионов»

20 апреля 2019, 03:19

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признался, что хочет тренировать до 70 лет и снова выиграть Лигу чемпионов. 59-летний испанец завоевал кубок ЛЧ с «Ливерпулем» в 2005 году.

Я люблю и хочу бороться за трофеи. Лучшим трофеем является Лига чемпионов, поэтому я хотел бы иметь возможность выиграть её в ближайшие 11 лет.

Сколько ещё лет я планирую работать тренером? Вчера разговаривал об этом со своим другом. 11 лет. 11 лет для тренера – это нормально. Посмотрите, Рой Ходжсон всё ещё тренирует. Мне нравится работать с командами, я люблю тренировать игроков, так что мне нравится эта работа.

Также Бенитес ответил на вопрос о своём будущем в «Ньюкасле».

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 05:49
Давай, с Ньюкаслом :)
Василий 50
Василий 50
   308 / 959
20 апреля в 05:24
Его дело сколько работать.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   98 / 959
20 апреля в 03:24
Умнейший тренер ,дайте ему маломальский бюджет и полное доверие -он сотворит чудо !
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