Бенитес: «Хочу поработать ещё 11 лет и снова выиграть Лигу чемпионов»

Наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признался, что хочет тренировать до 70 лет и снова выиграть Лигу чемпионов. 59-летний испанец завоевал кубок ЛЧ с «Ливерпулем» в 2005 году.

Я люблю и хочу бороться за трофеи. Лучшим трофеем является Лига чемпионов, поэтому я хотел бы иметь возможность выиграть её в ближайшие 11 лет.

Сколько ещё лет я планирую работать тренером? Вчера разговаривал об этом со своим другом. 11 лет. 11 лет для тренера – это нормально. Посмотрите, Рой Ходжсон всё ещё тренирует. Мне нравится работать с командами, я люблю тренировать игроков, так что мне нравится эта работа.