ГлавнаяНовости

Дэвис: «Молодому парню из Канады нелегко сходу заиграть в „Баварии“»

20 апреля 2019, 02:24

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своей адаптации в мюнхенском клубе. 18-летний воспитанник «Ванкувер Уайткепс» стал тренироваться с «Баварией» в ноябре 2018 года, а с января стал игроком мюнхенцев официально. Хавбек принял участие в 5 матчах за новую команду, в общей сложности проведя на поле чуть более часа и отметившись голом в игре с «Майнцем» (6:0).

Я всё ещё адаптируюсь к темпу тренировок. Для молодого футболиста из Канады нелегко приехать сюда и пытаться заиграть в одной из лучших команд мира. Это требует определённого времени, особенно в юном возрасте. Чтобы играть чаще, тебе требуется большое терпение.

Ты будешь допускать ошибки, но одноклубники говорят мне: «Делай 100 ошибок, если мы знаем, что ты учишься на них».

Я рад получать игровое время. Когда я переходил сюда, то не знал, что будет дальше, где я окажусь. Но тренер что-то увидел во мне во время тренировок и дал мне возможность проявить себя в нескольких матчах.

К счастью, я уже забил свой первый гол за «Баварию», и надеюсь, буду продолжать забивать ещё.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Было бы здорово сыграть „Золотой матч“ с „Манчестер Сити“»
Сегодня, 19:34 Комментарии0
Вальверде: «Хави может стать тренером „Барселоны“ через несколько лет»
Сегодня, 19:29 Комментарии0
Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии3
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии6
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
20 апреля в 21:13
еще бы с северного полюса игрока взяли
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 12:14
Эт хорошо, хороши игрок, надеюсь в след сезоне заиграет еще лучше
Robbaggio
Robbaggio
   520 / 959
20 апреля в 07:05
Оуэн Харгривз смог же
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   726 / 959
20 апреля в 05:35
Что он там делает?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 02:36
Не испорченный славой и баблом паренек...
CSKA2012
CSKA2012
   422 / 959
20 апреля в 02:33
Скромно )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100