Дэвис: «Молодому парню из Канады нелегко сходу заиграть в „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал о своей адаптации в мюнхенском клубе. 18-летний воспитанник «Ванкувер Уайткепс» стал тренироваться с «Баварией» в ноябре 2018 года, а с января стал игроком мюнхенцев официально. Хавбек принял участие в 5 матчах за новую команду, в общей сложности проведя на поле чуть более часа и отметившись голом в игре с «Майнцем» (6:0).

Я всё ещё адаптируюсь к темпу тренировок. Для молодого футболиста из Канады нелегко приехать сюда и пытаться заиграть в одной из лучших команд мира. Это требует определённого времени, особенно в юном возрасте. Чтобы играть чаще, тебе требуется большое терпение.

Ты будешь допускать ошибки, но одноклубники говорят мне: «Делай 100 ошибок, если мы знаем, что ты учишься на них».

Я рад получать игровое время. Когда я переходил сюда, то не знал, что будет дальше, где я окажусь. Но тренер что-то увидел во мне во время тренировок и дал мне возможность проявить себя в нескольких матчах.

К счастью, я уже забил свой первый гол за «Баварию», и надеюсь, буду продолжать забивать ещё.