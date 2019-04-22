Тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с чемпионом мира по прыжкам в воду

Наставник «Кардиффа» Нил Уорнок заявил, что пенальти в матче с «Ливерпулем» (0:2) был назначен несправедливо.

Я считаю, что пенальти не было. Мы дали рефери возможность его назначить.

Руки Моррисона были рядом с Салахом, но его падение заслуживает 9,9 балла. Уровень Тома Дейли.