Тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с чемпионом мира по прыжкам в воду

Наставник «Кардиффа» Нил Уорнок заявил, что пенальти в матче с «Ливерпулем» (0:2) был назначен несправедливо.
Я считаю, что пенальти не было. Мы дали рефери возможность его назначить.
Руки Моррисона были рядом с Салахом, но его падение заслуживает 9,9 балла. Уровень Тома Дейли.
Том Дейли - британский прыгун в воду, специализирующийся в прыжках с 10-метровой вышки, трехкратный чемпион мира.
Во 1-ых: это Англия, т.е. жёсткая игра не всегда наказывается.
А во 2-ых: Когда у футболиста уже есть визитная карточка ныряльщика, то его в этом будут обвинять в любой спорной ситуации !!! А волосатый, однорукий бедуин с успехом заработал к себе такое отношение, так как все остальные симулянты и ныряльщики АПЛ не насимулировали и не наныряли столько сколько Салах вместе взятые !!! Не зря же на англоговорящих футбольных форумах гуляет одна статистика по которой видно что если бы судьи не покупались на симуляции псевдозвезды, то Ливерпадаль бы была сейчас около МЮ в таблице.
Во 1-ых: это Англия, т.е. жёсткая игра не всегда наказывается.
А во 2-ых: Когда у футболиста уже есть визитная карточка ныряльщика, то его в этом будут обвинять в любой спорной ситуации !!! А волосатый, однорукий бедуин с успехом заработал к себе такое отношение, так как все остальные симулянты и ныряльщики АПЛ не насимулировали и не наныряли столько сколько Салах вместе взятые !!! Не зря же на англоговорящих футбольных форумах гуляет одна статистика по которой видно что если бы судьи не покупались на симуляции псевдозвезды, то Ливерпадаль бы была сейчас около МЮ в таблице.