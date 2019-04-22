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Тренер «Кардиффа» сравнил Салаха с чемпионом мира по прыжкам в воду

22 апреля 2019, 10:35
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Кардиффа» Нил Уорнок заявил, что пенальти в матче с «Ливерпулем» (0:2) был назначен несправедливо.

Я считаю, что пенальти не было. Мы дали рефери возможность его назначить.

Руки Моррисона были рядом с Салахом, но его падение заслуживает 9,9 балла. Уровень Тома Дейли.

Том Дейли - британский прыгун в воду, специализирующийся в прыжках с 10-метровой вышки, трехкратный чемпион мира.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   266 / 959
23 апреля в 11:01
Может он про Салу говорил, а не Салаха?! Кардифф пора вообще за кидалово расформировывать. А этому маразматику рыбу ловить,а не с рефери спорить. Ему же 70 лет и он такой злой,даже лицом похож на маркиза де сада.
sparxx2
sparxx2
   257 / 959
23 апреля в 09:35
В конкретной сутуации надо признать что пенальти скорее был, но тут дело совсем в другом....
Во 1-ых: это Англия, т.е. жёсткая игра не всегда наказывается.
А во 2-ых: Когда у футболиста уже есть визитная карточка ныряльщика, то его в этом будут обвинять в любой спорной ситуации !!! А волосатый, однорукий бедуин с успехом заработал к себе такое отношение, так как все остальные симулянты и ныряльщики АПЛ не насимулировали и не наныряли столько сколько Салах вместе взятые !!! Не зря же на англоговорящих футбольных форумах гуляет одна статистика по которой видно что если бы судьи не покупались на симуляции псевдозвезды, то Ливерпадаль бы была сейчас около МЮ в таблице.
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответил Шишанутый
   595 / 959
22 апреля в 18:15
Опять второму клубу Ливерпуля липовые пенки дают. Не зря у них прозвище Пенальтипуль.
Сказал чел с аватаркой Пеналду))))))
Klopp_OUT
Klopp_OUT
   595 / 959
22 апреля в 18:14
У старого уже совсем кормушка поехала, 200% пенальти,на протяжении нескольких секунд в наглую держал игрока двумя руками не давая тому двигаться
Naimi Nabi
Naimi Nabi
22 апреля в 16:55
Нилу такие игроки как Мо Салах по ночами даже не снится
Naimi Nabi
Naimi Nabi
22 апреля в 16:27
Нилу такие игроки как Мо Салах по ночами даже не снится
Migelito
Migelito ответил dzvinka
   688 / 959
22 апреля в 15:20
чушь, чистая пенка, иди сам со своим Моррисоном обнимайся так, дедуля. Тот лапал Салаха 3 секудны как хотел, пока кучерявому это не надоело.
мне даже показалось, что Салах хотел потом втащить Моррисону. Пытался устоять, и продолжить атаку. Но многие будут вопить - НЫРОООК, НЫРООООК)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   160 / 959
22 апреля в 15:05
Главное что если бы такой момент был у ворот Ливерпуля, Уорнок первый бы кричал что это это 100% пенальти, я Уорнока понимаю, не повезло с Челси, но в этом матче Аткинсон пенальти поставил правильно. Редкий случай когда Аткинсон сыграл за Ливерпуль.
Dudikoff
Dudikoff
   478 / 959
22 апреля в 13:15
Смешно)) Длинный своими ветками обхватил игрока за шею и когда понял, что Салах к мячу уже не доберётся, включил дурака и убрал свою клешню. Судья давал пенку не за само падение. Деда понять можно, он вылетает, нервничает, и в силу возраста начинает брюзжать.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   67 / 959
22 апреля в 13:10
Ахахахахаха
Raamtvall
Raamtvall
   802 / 959
22 апреля в 12:29
Ох уж эти тренеры дуболомных клубов из чемпионшипа. Защитник держал Салаха откровенно двумя руками чуть ли не 20 секунд, а он тут сказки про нырок рассказывает. Повтор пересмотри, там с бровки всё прекрасно видно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
22 апреля в 12:22
Его ещё и в Реал сватают, был там нырялду-пеналду, а это будет ныряха-пенальдяха.
Martini_1987
Martini_1987 ответил cska plus
   351 / 959
22 апреля в 11:47
Суперточное сравнение, египтянин по ныркам и стонам скоро обгонит плаксу неймара.
Да, да, да, лиш бы обиженные конявые не плакали))
Martini_1987
Martini_1987
   351 / 959
22 апреля в 11:46
Ахах, красава дед)) просто Салаху надоели эти обнимашки, вот и все, важен результат, а не то, каким образом он добыт, фаны реала не дадут соврать, финал ЛЧ в Киеве тому лишнее подтверждение.
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 11:44
Суперточное сравнение, египтянин по ныркам и стонам скоро обгонит плаксу неймара.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 11:39
Пенальти наверное был, но шутка все равно смешная.
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 11:30
Опять второму клубу Ливерпуля липовые пенки дают. Не зря у них прозвище Пенальтипуль.
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
22 апреля в 11:21
чушь, чистая пенка, иди сам со своим Моррисоном обнимайся так, дедуля. Тот лапал Салаха 3 секудны как хотел, пока кучерявому это не надоело.
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